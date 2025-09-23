قازاقستاننىڭ اگروونىمدەرى قاي ەلگە ەكسپورتتالادى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ 7 ايىندا اگروونەركاسىپ ءونىمىنىڭ ەكسپورتى تۇراقتى ءوسىمدى كورسەتتى. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ايتىپ بەردى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، وسىمدىك شارۋاشىلىعىندا اقشالاي ەسەپتەگەندە ءوسىم %51 بولدى. ونىڭ ىشىندە بيداي (%56)، كۇنباعىس مايى (%76)، مال ازىعى (%152)، ارپا (%94) جانە زىعىر تۇقىمى (%60).
- قازاقستاندىق اگرووونىمدەرگە سىرتقى سۇرانىس ت م د، قىتاي، ەۋروپا، تاياۋ شىعىس جانە وڭتۇستىك- شىعىس ازيا ەلدەرىنەن بايقالادى. وسى باعىتتار بويىنشا سىرتقى ساۋدا- لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىم قالىپتاستىرىلىپ جاتىر. وعان نەگىزگى سەرىكتەس ەلدەردەگى ۇلتتىق ساۋدا پاۆيلوندارى، كەڭسەلەر مەن وكىلدىكتەر كىرەدى، - دەدى ساۋدا ءمينيسترى ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
ەكسپورتتىق باعىتتاردى ودان ءارى كەڭەيتۋ ءۇشىن بيىل ەۋراوداق پەن اراب امىرلىكتەرى جانە موڭعوليا اراسىندا ەركىن ساۋدا جۇرگىزۋ تۋرالى كەلىسىمدەرگە قول قويىلدى. سونداي-اق ەۋراوداق پەن يندونەزيا اراسىندا دا وسىنداي كەلىسىم جوسپارلانىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ارمان شاققاليەۆ الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك باعالارىن تۇراقتاندىرۋ جانە سيىر ەتىمەن ىشكى نارىقتى تولتىرۋ شارالارى تۋرالى ايتىپ بەردى.
سوڭعى بىرنەشە جىل بويى تاريفتەردىڭ جىل سايىنعى وسۋىنە قاراماستان سيىر ەتىنىڭ باعاسى ساقتالىپ كەلدى. ناتيجەسىندە كورشى ەلدەردەگى جوعارى سۇرانىسقا بايلانىستى ونىڭ باعاسى ەڭ قولجەتىمدى ءارى ەكسپورتقا تارتىمدى بولىپ وتىر.