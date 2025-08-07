قازاقستاننىڭ التىن قورى 7,4 تونناعا ۇلعايعان
استانا. KAZINFORM - التىننىڭ ءبىر گرامى شامامەن 58011 تەڭگەنى قۇراپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ مالىمەتىنشە، 7-تامىزدا التىن گرامىنىڭ باعاسى 58011,44 تەڭگە بولدى.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ مالىمەتىنشە، 31-شىلدە كۇنى ءبىر گرام التىن 58524,25 تەڭگەگە تۇراقتادى.
تاياۋدا World Gold Council ۇيىمى، ياعني دۇنيەجۇزىلىك التىن كەڭەسى كەيىنگى ايدا قازاقستاننىڭ التىن قورى 7,4 تونناعا ارتقانىن مالىمدەدى. وسىلايشا ەل رەزەرۆىندەگى التىننىڭ جالپى كولەمى 298 توننادان اسقان.
حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى مەن ەۋروپالىق ورتالىق بانكتى ەسەپتەمەگەندە قازاقستان التىن قورى بويىنشا 18- ورىندا تۇر.
ەسكە سالا كەتسەك، ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ەلىمىزدىڭ پايدالى قازبالارمەن قامتاماسىز ەتىلۋ مەرزىمىنە قاتىستى جاڭارتىلعان دەرەكتەردى جاريالادى.
سوڭعى مالىمەتتەرگە سايكەس، ءوندىرىستىڭ بار كولەمىن ەسكەرگەندە، قازاقستانداعى التىن قورى 30 جىلعا جەتەدى.
ەلوردادا التىن قۇيما قالاي قۇيىلاتىنى تۋرالى وسى ماتەريالدان وقي الاسىز.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا بولجامدى رەسۋرستارى بار 38 پەرسپەكتيۆالى ۋچاسكە انىقتالعانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.
دۇنيەجۇزىلىك التىن كەڭەسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا التىنعا جالپى سۇرانىس جىلدىق ماندە 1 پايىزعا ارتىپ، 1206 توننانى قۇرادى، بۇل 2016 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنان بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
ورتالىق بانكتەر ءبىرىنشى توقساندا 244 توننا التىن ساتىپ الدى - بۇل الدىڭعى توقسانمەن سالىستىرعاندا از.
التىن زەرگەرلىك بۇيىمدارعا سۇرانىس تا رەكوردتىق باعالار جاعدايىندا كۇرت تومەندەدى، ولاردىڭ كولەمى 2020 -جىلدان بەرگى ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە جەتتى. قۇندىلىق تۇرعىسىنان العاندا، التىن زەرگەرلىك بۇيىمدارعا تۇتىنۋشىلىق شىعىندار ءبىر جىلمەن سالىستىرعاندا %9 عا ءوسىپ، 35 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، قازاقستاندا 2024 -جىلى التىن بۇيىمدار باعاسى %8,3 ءوستى.