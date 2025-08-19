قازاقستاننىڭ الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭىنە قاتىساتىن قۇرامى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى ءالي اليەۆ قىركۇيەك ايىندا وتەتىن ۋەلس پەن بەلگياعا قارسى ماتچتارعا شاقىرىلعان ويىنشىلاردىڭ كەڭەيتىلگەن ءتىزىمىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
تىزىمگە 37 ويىنشى ەندى.
قاقپاشىلار: مۇحاممەدجان سەيسەن («استانا»)، الەكساندر زارۋتسكي («قايرات»)، بەكحان شايزادا («ورداباسى»)، قاجىمۇقان تولەپبەرگەن («وقجەتپەس»)؛
قورعاۋشىلار: الىبەك قاسىم، («اقتوبە»)، يان ۆوروگوۆسكي، مارات بىستروۆ (ەكەۋى دە - «استانا»)، نۇرالى ءالىپ («زەنيت»، رەسەي)، رومان اسرانكۋلوۆ، الەكساندر زۋيەۆ، ناۋرىزبەك جاگوروۆ (ءبارى - «توبىل»)، ەركىن تاپالوۆ («قايرات»)، سەرگەي مالىي، ۇلار جاقسىبايەۆ، سۇلتانبەك استانوۆ (ءبارى - «ورداباسى»)، ادىلبەك جۇماحانوۆ («ەلىماي»)، ارسەن اشىربەك («وقجەتپەس»)؛
جارتىلاي قورعاۋشىلار: يسلام چەسنوكوۆ («توبىل»)، باكتيەر زاينۋتدينوۆ («دينامو ماسكەۋ»، رەسەي)، رامازان ورازوۆ، الماس ءتولىباي، عالىمجان كەنجەبەك (ءبارى - «ەلىماي»)، داۋرەن جۇمات، سەرىكجان مۋجيكوۆ (ەكەۋى دە - «وقجەتپەس»)، يسلامبەك قۋات، دىنمۇحامەد قارامان (ەكەۋى دە - «جەڭىس»)، گەورگي جۋكوۆ، باعدات قايىروۆ (ەكەۋى دە - «اقتوبە»)، مۋرودجون حالماتوۆ، ەلحان استانوۆ (ەكەۋى دە - «ورداباسى»)، دامير قاسابۋلات («قايرات»)؛
شابۋىلشىلار: ورالحان ومىرتايەۆ («اقتوبە»)، ماكسيم سامورودوۆ («احمات»، رەسەي)، ايبار جاقسىلىقوۆ («قايسار»)، داستان ساتپايەۆ («قايرات»)، اليار مۇحامەد («وقجەتپەس»)، يۆان سۆيريدوۆ («ەلىماي»).
ناقتى ءتىزىم انىقتالعانعا دەيىن وزگەرىستەر بولۋى مۇمكىن. ۇلتتىق قۇرامانىڭ وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى 29-تامىزدا استانادا باستالادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسى قىركۇيەكتە ەكى ويىن وتكىزەدى. 4-قىركۇيەكتە استانادا ۋەلس قۇراماسىن قابىلداسا، 7-قىركۇيەكتە سىرت الاڭدا بەلگيامەن كەزدەسەدى. ەكى ويىن دا 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭى اياسىندا وتەدى.