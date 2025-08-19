ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:56, 19 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقستاننىڭ الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭىنە قاتىساتىن قۇرامى انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى ءالي اليەۆ قىركۇيەك ايىندا وتەتىن ۋەلس پەن بەلگياعا قارسى ماتچتارعا شاقىرىلعان ويىنشىلاردىڭ كەڭەيتىلگەن ءتىزىمىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.

    س
    Фото:قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى

    تىزىمگە 37 ويىنشى ەندى.

    قاقپاشىلار: مۇحاممەدجان سەيسەن («استانا»)، الەكساندر زارۋتسكي («قايرات»)، بەكحان شايزادا («ورداباسى»)، قاجىمۇقان تولەپبەرگەن («وقجەتپەس»)؛

    قورعاۋشىلار: الىبەك قاسىم، («اقتوبە»)، يان ۆوروگوۆسكي، مارات بىستروۆ (ەكەۋى دە - «استانا»)، نۇرالى ءالىپ («زەنيت»، رەسەي)، رومان اسرانكۋلوۆ، الەكساندر زۋيەۆ، ناۋرىزبەك جاگوروۆ (ءبارى - «توبىل»)، ەركىن تاپالوۆ («قايرات»)، سەرگەي مالىي، ۇلار جاقسىبايەۆ، سۇلتانبەك استانوۆ (ءبارى - «ورداباسى»)، ادىلبەك جۇماحانوۆ («ەلىماي»)، ارسەن اشىربەك («وقجەتپەس»)؛

    جارتىلاي قورعاۋشىلار: يسلام چەسنوكوۆ («توبىل»)، باكتيەر زاينۋتدينوۆ («دينامو ماسكەۋ»، رەسەي)، رامازان ورازوۆ، الماس ءتولىباي، عالىمجان كەنجەبەك (ءبارى - «ەلىماي»)، داۋرەن جۇمات، سەرىكجان مۋجيكوۆ (ەكەۋى دە - «وقجەتپەس»)، يسلامبەك قۋات، دىنمۇحامەد قارامان (ەكەۋى دە - «جەڭىس»)، گەورگي جۋكوۆ، باعدات قايىروۆ (ەكەۋى دە - «اقتوبە»)، مۋرودجون حالماتوۆ، ەلحان استانوۆ (ەكەۋى دە - «ورداباسى»)، دامير قاسابۋلات («قايرات»)؛

    شابۋىلشىلار: ورالحان ومىرتايەۆ («اقتوبە»)، ماكسيم سامورودوۆ («احمات»، رەسەي)، ايبار جاقسىلىقوۆ («قايسار»)، داستان ساتپايەۆ («قايرات»)، اليار مۇحامەد («وقجەتپەس»)، يۆان سۆيريدوۆ («ەلىماي»).

    ناقتى ءتىزىم انىقتالعانعا دەيىن وزگەرىستەر بولۋى مۇمكىن. ۇلتتىق قۇرامانىڭ وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى 29-تامىزدا استانادا باستالادى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسى قىركۇيەكتە ەكى ويىن وتكىزەدى. 4-قىركۇيەكتە استانادا ۋەلس قۇراماسىن قابىلداسا، 7-قىركۇيەكتە سىرت الاڭدا بەلگيامەن كەزدەسەدى. ەكى ويىن دا 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭى اياسىندا وتەدى.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار