تاڭعى اسقا جۇمىرتقادان گورى جاڭعاق جەگەن الدەقايدا پايدالىراق - عالىمدار
جاڭعاق جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارىنا شالدىعۋ قاۋىپىن 17 پايىزعا، ال ءداندى داقىلدار مەن ءزايتۇن مايى 36 پايىزعا ازايتقان.عالىمدار كوپشىلىك تاڭعى اسقا جۇمىرتقانىڭ ورنىنا جاڭعاق جەگەن اعزاعا الدەقايدا پايدالى ەكەنىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى ۆەستي. رۋ.
ديۋسسەلدورفتاعى (گەرمانيا) ديابەتتى زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ ماماندارى ارنايى ەكسپەريمەنت وتكىزدى. ءبىر توپتا ەرىكتىلەر ەتتىڭ ورنىنا ءداندى داقىلدار ءونىمىن، سارى مايدىڭ ورنىنا ءزايتۇن مايىن جانە جۇمىرتقانىڭ ورنىنا جاڭعاق جەدى. ال ەكىنشى توپتاعىلاردا راتسيون وزگەرتىلمەدى.
ەكسپەريمەنت ناتيجەسى بويىنشا، ءبىرىنشى توپتاعىلاردىڭ اناليزدەردى ايتارلىقتاي جاقسارعان. سونىڭ ىشىندە جاڭعاق جۇرەك- قان تامىرلارى اۋرۋلارىنا شالدىعۋ قاۋىپىن 17 پايىزعا، ال ءداندى داقىلدار مەن ءزايتۇن مايى 36 پايىزعا ازايتقان.
جاڭعاقتىڭ قۇرامىندا كوپتەگەن اقۋىز، ماي، كومىرسۋ، دارۋمەن مەن ميكروەلەمەنت بار. سونىمەن قاتار، جاڭعاق دەمەنتسيانى ەمدەۋ جانە الدىن الاتىن تاعامداردىڭ تىزىمىنە كىرەدى (اسىرەسە، گرەك جاڭعاعىنىڭ پايداسى زور). ال جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋىنىڭ الدىن الۋعا بادام تاپتىرماس كومەكشى ەكەن.