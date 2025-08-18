قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا جانە استانادا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - 18-تامىز كۇنى قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا جانە ەلوردادا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى قازگيدرومەت.
استانا قالاسىندا نايزاعاي وينايدى. كۇندىز وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-18 م/س-قا جەتەدى.
الماتى قالاسىندا كۇننىڭ كەي بولىگىندە نايزاعاي ويناپ، جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اباي وبلىسىندا تۇندە باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە نايزاعاي وينايدى، كۇندىز سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر جاۋادى، بۇرشاق تۇسەدى، داۋىل تۇرادى. جەلدىڭ ەكپىنى 23 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقمولا وبلىسىندا تۇندە باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا نايزاعاي وينايدى، كۇندىز نايزاعاي ويناپ، وڭتۇستىگىندە بۇرشاق، كەي جەرلەرىندە تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى.
الماتى وبلىسىندا سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى اۋداندارىندا نايزاعاي وينايدى. جەلدىڭ ەكپىنى 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. ءورت قاۋپى وتە جوعارى.
اتىراۋ وبلىسىندا وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا توتەنشە، باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق ءتۇسىپ، داۋىل تۇرادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 20 م/س-قا دەيىن جەتەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا نايزاعاي وينايدى. كەي ايماقتارىندا داۋىل تۇرىپ، ءورت قاۋپى وتە جوعارى بولادى.
جەتىسۋ وبلىسىندا شىعىسى مەن ورتالىعىندا نايزاعاي وينايدى. جەلدىڭ ەكپىنى 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. ءورت قاۋپى جوعارى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا باتىسى مەن وڭتۇستىك- باتىسىندا ءورت قاۋپى جوعارى، كەي جەرلەرىندە توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
قاراعاندى وبلىسىندا باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا نايزاعاي ويناپ، كۇندىز بۇرشاق تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 20 م/س- قا دەيىن جەتەدى. وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت ءقاۋپى ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىندا سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كەي جەرلەرىندە تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 20 م/س. وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
قىزىلوردا وبلىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا كۇندىز باتىسىندا شاڭدى داۋىل تۇرادى. جەلدىڭ ەكپىنى 20 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت ءقاۋپى بار.
پاۆلودار وبلىسىندا نايزاعاي وينايدى، جەلدىڭ ەكپىنى 20 م/س-قا دەيىن جەتەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا نايزاعاي ويناپ، داۋىل تۇرادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 25 م/س-قا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا شىعىسىندا نايزاعاي وينايدى. جەلدىڭ ەكپىنى 20 م/س-قا دەيىن جەتەدى. شىعىسىندا ءورت قاۋپى جوعارى.