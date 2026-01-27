قازاقستاننىڭ 13 وڭىرىندە اۋا رايى بۇزىلىپ، تۇرعىندارعا ەسكەرتۋ جاسالدى
استانا. قازاقپارات - 27-قاڭتاردا ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە بۇرقاسىن بولىپ، تۇمان باسادى. سونداي-اق قار دا جاۋادى. ال كەيبىر وڭىردە جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا تۇندە تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىز الاكول كولدەرى اۋدانىندا ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن كۇشەيەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىن، وڭتۇستىگىن، ورتالىعىن تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان باسىپ، كوكتايعاق بولادى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا 20-22 گرادۋس قاتتى اياز قىسادى. ال اقتاۋدا كوكتايعاق كۇتىلەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. پەتروپاۆلدى دا تۇمان باسادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. ورالدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىن تۇمان باسادى.
اباي وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇندە، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا كۇندىز قار، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان، شىعىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ ورتالىعىندا 15-20 م/س دەيىن جەتەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تۇندە جانە كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا 15-20 م/س دەيىن كۇشەيەدى.
قىزىلوردا وبلىسىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. قىزىلوردادا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز كوكتايعاق كۇتىلەدى. كەي ۋاقىتتا تۇمان بولۋى ىقتيمال.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىن، وڭتۇستىگىن، ورتالىعىن تۇمان باسادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
قاراعاندى وبلىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىن، سولتۇستىگىن، وڭتۇستىگىن تۇمان باسادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا ازداعان قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى.
26-28 قاڭتاردا الماتى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە كەي ۋاقىتتا تۇمان ءتۇسىپ، جولداردا كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك-شىعىس باعىتقا اۋىسادى، 27-28-قاڭتاردا وبلىستىڭ شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى. الماتىدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان ءتۇسىپ، جولداردا كوكتايعاق كۇتىلەدى. قونايەۆتى تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان باسىپ، جولداردا كوكتايعاق بولادى.
وسىدان بۇرىن اۋا رايىنىڭ كۇرت بۇزىلۋىنا بايلانىستى قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وبلىسىندا كولىك قوزعالىسى شەكتەلگەنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
اينۇر تۋماكبايەۆا