قازاقستاننىڭ 12 وڭىرىندە كۇن رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ 12 وڭىرىندە كۇن رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى قازگيدرومەت.
سينوپتيكتەردىڭ حابارلاۋىنشا، 16-قاڭتار كۇنى اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىن قالىڭ تۇمان باسادى. ءوڭىردىڭ وڭتۇستىك- باتىسى، شىعىسى مەن ورتالىعىندا سولتۇستىك- باتىس جانە سولتۇستىك باعىتتاعى جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتىپ، ەكپىنى 25 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە اياز 40 گرادۋسقا دەيىن كۇشەيەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا بوران كۇشەيەدى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن بارادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە سولتۇستىك- شىعىس جانە شىعىس باعىتتاعى جەل 15- 20 م/س-قا دەيىن ۇدەيدى.
قونايەۆ قالاسىندا كۇن قۇبىلىپ، كەي ۋاقىتتا جاياۋ بۇرقاسىن سوعادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا كوكتايعاق پەن جاياۋ بۇرقاسىن كۇشەيەدى، سولتۇستىك جانە وڭتۇستىك بولىكتەرىندە تۇمان تۇسەدى. اقتاۋدا جول بەتى كوكتايعاققا اينالادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە تاۋلى اۋداندارىندا جاياۋ بۇرقاسىن سوعادى. تۇركىستان قالاسىندا جاڭبىر مەن قار ارالاس جاۋىن، كوكتايعاق جانە بوران بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-قا دەيىن جەتەدى.
شىمكەنتتە جاۋىن-شاشىن مولايادى، كۇندىز جاڭبىر مەن قار ارالاس جاۋىن جاۋادى. كوكتايعاق پەن جاياۋ بۇرقاسىن جول قوزعالىسىن قيىنداتادى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، 15- 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە قار، بوران جانە كوكتايعاق بولسا، ورتالىعى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. جەل شىعىس جانە سولتۇستىك- شىعىس باعىتتا سوعىپ، ەكپىنى 15- 20 م/س-قا دەيىن جەتەدى. قىزىلوردا قالاسىندا دا مەزگىل-مەزگىل تۇمان باسادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە قار مەن بوران كۇشەيىپ، كوكتايعاق بولادى. شىعىس جانە وڭتۇستىك بولىكتەرىندە تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى كەي اۋماقتاردا سەكۋندىنا 23-28 مەترگە دەيىن بارادى. جەزقازعاندا دا جەل 15- 20 م/س-قا دەيىن ۇدەيدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى، شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە جاياۋ بۇرقاسىن كۇشەيەدى. جەل كەي ۋاقىتتا 28 م/س- قا دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا تۇنگى اياز 35- 38 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى. قاراعاندى قالاسىندا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز بوران سوعادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن باتىسىندا قار جاۋىپ، سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا جاياۋ بۇرقاسىن كۇشەيەدى. جەلدىڭ ەكپىنى كەي مەزەتتە 23 م/س-قا دەيىن بارادى. اقتوبەدە دە جەل قاتايادى.
اتىراۋ وبلىسىندا قار مەن كوكتايعاق قاتار جۇرەدى. سولتۇستىك جانە شىعىس بولىكتەرىندە بوران، ال باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان قالىڭدايدى. اتىراۋ قالاسىندا دا تۇمان مەن كوكتايعاق جول ۇستىندە ساقتىقتى تالاپ ەتەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى، وڭتۇستىگى جانە شىعىسىندا جاياۋ بۇرقاسىن سوعادى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 15- 20 م/س-قا دەيىن جەتەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك پەن وڭتۇستىكتە جەل كۇشەيىپ، تۇندە سولتۇستىك جانە شىعىس بولىكتەرىندە اياز 42 گرادۋسقا دەيىن بارادى. وسكەمەن قالاسىن دا تۇمان باسادى.
ايتا كەتەيىك، ەرتەڭ استانالىق وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەر تاعى ونلاين وقيدى.