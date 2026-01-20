قازاقستاننىڭ 12 وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 20-قاڭتاردا استانا مەن ەلىمىزدىڭ 12 وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنا سۇيەنسەك، اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان، كوكتايعاق بولادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن جۇرەدى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە وڭتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. پاۆلوداردا 20-قاڭتاردا كۇندىز قار جاۋىپ، بۇرقاسىن جۇرەدى، وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىزگى ەكپىنى - 15-20 م/س.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كوكتايعاق بولىپ، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. كۇندىز وبلىستىڭ تاۋ اسۋلارىندا سولتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. شىمكەنت جانە تۇركىستان قالالارىندا 20-قاڭتاردا تۇمان بولاتىنى بولجانادى.
تۇندە جانە كۇندىز جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا جاياۋ بۇرقاسىن ءجۇرىپ، كۇندىز وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كوكتايعاق، تۇمان بولادى. وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. تارازدا 20-قاڭتاردا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان بولادى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا دا تۇمان بولاتىنى بولجانادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى، ال وبلىستىڭ باتىسىندا تۇمان تۇسەدى. پەتروپاۆلدا 20-قاڭتاردا قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەتىنى بولجانادى.
تۇندە ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا 20-22 گرادۋس قاتتى اياز بولادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى، تۇمان تۇسەدى. قوستانايدا 20-قاڭتاردا تۇمان بولاتىنى بولجانادى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا 40 گرادۋس قاتتى اياز ساقتالادى، ال وسكەمەندە 20- تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا وڭتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، جارما اۋدانىنداعى ەكپىنى 23-28 م/س دەيىن جەتەدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا، تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، جولداردا كوكتايعاق بولادى دەپ كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ الاكول كولدەرى اۋدانىنداعى ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 23-28 م/س دەيىن جەتەدى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا 25-27 گرادۋس قاتتى اياز بولادى.
استانادا 20-قاڭتاردا كەي ۋاقىتتاردا قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، جولداردا كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا سولتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- شىعىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 18 م/س. الماتىدا جانە قونايەۆتا دا 20-قاڭتاردا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، جولداردا كوكتايعاق بولادى.
ايتا كەتەيىك، الداعى ءۇش تاۋلىك ىشىندە اتموسفەرالىق فرونتتىق بولىكتەردىڭ اسەرىنەن قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن سوعىپ، جەل كۇشەيەدى دەپ بولجانادى.