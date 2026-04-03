قازاقستاننان قىتايعا اقشا اۋدارىمدارى رەكوردتىق دەڭگەيدە تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننان قىتايعا حالىقارالىق اقشا اۋدارۋ جۇيەلەرى ارقىلى جىبەرىلەتىن قاراجات كولەمى سوڭعى التى جىلداعى ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە ءتۇستى. بۇل تۋرالى Data Hub حابارلادى.
مالىمەتكە سايكەس، اقپاندا قازاقستاندىقتار قىتايعا حالىقارالىق اقشا اۋدارۋ جۇيەلەرى ارقىلى 711,8 ميلليون تەڭگە جىبەرگەن. بۇل سوڭعى جىلدارداعى نومينالدى جانە ناقتى ماندەگى ەڭ تومەنگى كورسەتكىش بولىپ وتىر.
ۇلتتىق بانك دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا اۋدارىم كولەمى اعىمداعى باعامەن 29 پايىزعا، ال ينفلياتسيانى ەسەپتەگەندە 37 پايىزعا قىسقارعان.
ساراپشىلار مۇنى ماۋسىمدىق فاكتورلارمەن، مەرەكەلىك كۇندەرمەن جانە بۇل باعىتقا دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ جالپى تومەندەۋىمەن بايلانىستىرادى. اسىرەسە قىتاي جاڭا جىلى كەزىندە ۇزاق دەمالىستاردىڭ بولۋى اۋدارىم ديناميكاسىنا اسەر ەتكەن. 2026 -جىلى مەرەكەلىك كەزەڭ اقپاننىڭ ەكىنشى جارتىسى مەن ناۋرىزدىڭ باسىنا سايكەس كەلدى.
سونىمەن قاتار قىتاي قازاقستاننان اقشا اۋدارىمدارىنىڭ نەگىزگى باعىتى بولىپ سانالمايدى. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، بۇل ەلگە بارلىق جىبەرىلگەن قاراجاتتىڭ شامامەن 3 پايىزى عانا تيەسىلى بولعان.
سالىستىرىپ قاراساق، ەڭ ءىرى باعىت بۇرىنعىسىنشا رەسەي بولىپ قالىپ وتىر. ونىڭ ۇلەسى شامامەن 31 پايىزدى قۇرايدى. اقپان ايىندا رەسەيگە اۋدارىلعان قاراجات كولەمى، كەرىسىنشە، ءوسىپ، 19,4 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەن. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 17 پايىزعا جوعارى.
جالپى شەتەلگە جىبەرىلەتىن اقشا اۋدارىمدارىنىڭ كولەمى تومەندەۋىن جالعاستىرىپ وتىر. بارلىق ەلدەر بويىنشا جيىنتىق كورسەتكىش نومينالدى ماندە 6 پايىزعا، ناقتى ماندە 16 پايىزعا ازايىپ، 42,2 ميلليارد تەڭگەنى قۇراعان.
ساراپشىلار قىتاي باعىتىنىڭ ءرولىنىڭ تومەندەۋى بىرنەشە جىلدان بەرى بايقالىپ كەلە جاتقانىن اتاپ وتەدى. 2017 -جىلدان بەرى ونىڭ ۇلەسى اۋدارىم قۇرىلىمىندا شامامەن ءۇش ەسەگە قىسقارعان. بۇل قىتايعا اقشا جىبەرۋدە ءداستۇرلى اۋدارىم جۇيەلەرىنىڭ تانىمالدىعى تومەندەگەنىن كورسەتۋى مۇمكىن.
نەگىزگى اۋدارىم ارنالارى رەتىندە «زولوتايا كورونا»، Western Union ،MoneyGram جانە وزگە دە جۇيەلەر قالىپ وتىر. اقپان ايىندا شەتەلگە جىبەرىلگەن بارلىق قاراجاتتىڭ شامامەن 82 پايىزى «زولوتايا كورونا» جۇيەسىنە تيەسىلى بولعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 48,7 ميلليارد دوللارعا جەتكەنى حابارلانعان ەدى.