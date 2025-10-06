قازاقستاننان شاقىرتۋ ءتۇستى – بوكستان الەم چەمپيونى اتانعان قازاق قىزى
استانا. KAZINFORM - بوكستان الەم چەمپيونى اتانعان رەسەيدىڭ قازاعى سالتانات مەدەنوۆا وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىنا قاتىسۋ ءۇشىن الماتىعا كەلدى. وسى ورايدا ول «سپورت ءمينيسترى» تەلەگرام-ارناسىنا سۇحبات بەرىپ، ءوزىنىڭ رۋىنا، بولاشاق جوسپارىنا قاتىستى ساۋالدارعا جاۋاپ بەردى.
«قازاقستانعا بۇعان دەيىن دە بىرنەشە رەت كەلگەنمىن. مامىر ايىندا عانا دوستارىممەن بىرگە استاناعا دەمالۋعا كەلىپ كەتكەنبىز. الماتىعا دا اناممەن دەمالۋعا كەلگەنبىز. الماتىنىڭ، جالپى قازاقستاننىڭ تابيعاتى ەرەكشە ۇنايدى. وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىنا كەلگەن قىزدار مەدەۋگە عانا بارىپ ۇلگەرىپتى. ءبىراق سونىڭ وزىندە ەرەكشە اسەرمەن ورالدى. «جوعارىعا كوتەرىلگەندە ءوزىمىزدى قىران بۇركىتتەي سەزىندىك» دەپ جاتىر. وكىنىشكە قاراي، ولارمەن بىرگە بارا المادىم»، - دەدى بوكسشى قىز.
سالتانات قازاقستاندىق بوكسشىلارمەن قارىم-قاتىناسى جايلى دا ايتتى.
«قىزدارمەن ارالاسىپ تۇرامىز. ولار جىلى قارسى الادى. تەك اراسىندا سوزدەرىن تۇسىنبەي قالاتىن كەزدەرىم بار. ادەتتە مەنەن ءبىرىنشى كەزەكتە رۋىمدى سۇرايدى. قازاقستاندىقتار دا جەكەمە جازىپ سۇرايدى. ورتا ءجۇزدىڭ ىشىندە قىپشاقپىن»، - دەيدى ول.
سونىمەن قاتار ول ۇيىندە اجەسى عانا قازاقشا سويلەيتىنىن العا تارتتى.
«نەگىزىنەن اجەم عانا قازاقشا سويلەيدى. اتا-انام ومبى قالاسىندا تۇرادى. ال ءبىز جارتىلاي قازاقشا، جارتىلاي ورىسشا سويلەسەمىز. سەبەبى وقۋ ورىندارىندا دا، جاتتىعۋدا دا تەك ورىس تىلىندە قارىم-قاتىناس جاسايمىز»، - دەپ قوستى بىلعارى قولعاپ شەبەرى.
مەدەنوۆا سانكسيالارعا قاراماستان ازاماتتىعىن اۋىستىرعىسى كەلمەيتىنىن جەتكىزدى.
«ازىرگە شەكتەۋلەر كوپ، سوعان قاراماستان جارىستارعا قاتىسىپ ءجۇرمىز. وزگە ەلدەردەن دە ۇسىنىستار بار. قازاقستاننان دا شاقىرتۋ ءتۇستى. ءبىراق ونداي نۇسقالاردى قاراستىرىپ جاتقان جوقپىن، سەبەبى ماعان بار بىلگەنىن ۇيرەتىپ، قالىپتاسۋىما اسەر ەتكەن باپكەرىمدى رەنجىتكىم كەلمەيدى»، - دەپ قورىتىندىلادى ول.