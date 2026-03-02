قازاقستاننان ب ا ءا، قاتار، ساۋد ارابياسىنا بارعان قانشا تۋريست بار
استانا. KAZINFORM - «تۋريستىك قامقور» كورپوراتيۆتىك قورى تاياۋ شىعىستاعى احۋالعا بايلانىستى قازاقستاندىق تۋريستەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندە تۇسىنىك بەردى.
- بىرنەشە ەلدەن قازاقستاندىق تۋريستەردى قايتارۋ قيىندادى. بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە 2,5 مىڭنان استام ادام قالىپ وتىر، ولاردىڭ بارىندە تۋركودتارى بار. وسى ادامداردىڭ بارلىعىن «تۋريستىك قامقور» كورپوراتيۆتىك قورى تۋريستىك وپەراتورلارمەن بىرىگىپ، قوناقۇيلەرگە ورنالاستىردى. ەشكىمدى دالادا قالدىرمادىق، - دەدى «تۋريستىك قامقور» كورپوراتيۆتىك قورىنىڭ ديرەكتورى اسىلحان ەسىلوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ساۋد ارابياسىندا 200 دەن استام تۋريست ساپارمەن ءجۇر. ولاردىڭ ءبارى قازىر قوناقۇيلەردە.
- مۇنىمەن قوسا، قاتاردا 1 مىڭنان استام قازاقستاندىق تۋريست تىركەلدى. اتاپ ايتقاندا تۋركودى بار تۋريستەرگە قولايلى جاعداي جاسالعان. ەشكىمدى قالدىرمايمىز، ولاردىڭ جاعدايىن باقىلاۋدا ۇستاپ تۇرمىز، - دەدى كورپوراتيۆتىك قور ديرەكتورى.
سونىمەن قاتار ول اۋە كومپانيالارى ءوز مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋعا ءازىر ەكەنىن، الايدا اۋە كولىگىمەن ساپارلاۋ ءقاۋپى سەيىلمەگەنىن اتاپ ءوتتى.
«تۋريستىك قامقور» كورپوراتيۆتىك قورىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، تۋركودپەن بارعان تۋريستەر قوناقۇيمەن قامتاماسىز ەتىلەدى، ال ءوز كۇشىمەن ساپارلاعاندارعا مۇنداي جەڭىلدىكتەر قاراستىرىلماعان.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاساعان شابۋىلدارى تاياۋ شىعىس ەلدەرىندەگى جانە ودان تىس ايماقتارداعى اۋە قاتىناسىن بۇزدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ