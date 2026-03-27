ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:10, 27 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقستاندىقتاردىڭ ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ارتتى

    استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى قازاقستانداعى حالىقتىڭ تۋعان كەزدەگى كۇتىلەتىن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 75,97 جاسقا جەتتى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ / Kazinform

    بۇل كورسەتكىش 2024 -جىلعى 75,44 جاسپەن سالىستىرعاندا ءوسىم بايقالدى.

    قالالىق جەرلەردە ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى اۋىلدىققا قاراعاندا جوعارى - تيىسىنشە 76,63 جانە 74,81 جاس.

    ال گەندەرلىك بولىنىستە ايەلدەردىڭ ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 79,8 جاس، ال ەرلەردە 72,19 جاس بولدى. 2024 -جىل بۇل كورسەتكىش تيىسىنشە 79,42 مەن 71,33 جاسقا جۋىقتاعان.

    وڭىرلەر بويىنشا ەڭ ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ كورسەتكىشى الماتى قالاسىندا - 78,83 جاس، استانا قالاسىندا - 78,78 جاس، ال ەڭ تومەنگى كورسەتكىش ۇلىتاۋ وبلىسىندا - 73,56 جاس.

    تۋعان كەزدەگى كۇتىلەتىن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى - ءار جاستاعى ءولىم-ءجىتىم دەڭگەيى وزگەرمەگەن جاعدايدا، ادامنىڭ ورتاشا ءومىر سۇرەتىن جىلدار سانى رەتىندە ەسەپتەلەدى.

     

    Бейсен Сұлтан
