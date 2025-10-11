قازاقستاندىقتاردىڭ رەسەيگە جانە تاعى بىرنەشە ەلگە كىرۋ ەرەجەسى وزگەردى
قازاقستان ازاماتتارىنىڭ مىسىر، لاتۆيا، مەكسيكا جانە رەسەيگە كىرۋىنىڭ جاڭارتىلعان شارتتارى جاريالاندى.
لاتۆيا رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي اقپاراتىنا سايكەس 2025 -جىلعى 1- قىركۇيەكتەن باستاپ لاتۆياعا كىرۋدىڭ جاڭا ءتارتىبى كۇشىنە ەندى. لاتۆيادا تۇرۋعا ىقتيارحاتى نەمەسە ۇلتتىق ۆيزاسى جوق قازاقستان ازاماتتارى لاتۆياعا كەلۋدەن كەمىندە 48 ساعات بۇرىن eta.gov.lv پورتالى ارقىلى ءوتىنىش بەرۋگە مىندەتتى.
وتىنىشتە ساپاردىڭ ماقساتى، مەرزىمى، باعىتى، بايلانىس دەرەكتەرى، سونداي-اق، ءوتىنىش بەرۋشى مەن ونىڭ جاقىن تۋىستارىنىڭ مەملەكەتتىك نەمەسە كۇشتىك قۇرىلىمداردا قىزمەت اتقارعانى تۋرالى مالىمەتتەر كورسەتىلەدى.
اقپارات بەرىلمەگەن نەمەسە جالعان مالىمەت ۇسىنىلعان جاعدايدا 2000 ەۋروعا دەيىن ايىپپۇل سالىنادى. ديپلوماتتار مەن ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرگە قىسقا مەرزىمدى قىزمەتتىك ساپارمەن باراتىن تۇلعالار بۇل ەرەجەدەن بوساتىلادى. مالىمەت جىبەرىلگەننەن كەيىن جۇيە راستاۋ تۋرالى اقپاراتتى ەلەكترون پوشتاعا جولدايدى.
مىسىر اراب رەسپۋبليكاسى
مىسىر اراب رەسپۋبليكاسىنىڭ استاناداعى ەلشىلىگىنىڭ رەسمي اقپاراتىنا سايكەس 2025 -جىلعى 1- قازاننان باستاپ قازاقستان ازاماتتارىنا قاتىستى ۆيزالىق رەجيمگە ەنگىزىلگەن جاڭا تالاپتار كۇشىنە ەندى:
21 جاسقا تولماعان قازاقستاندىقتار اتا- اناسىنىڭ بىرەۋى (اكەسى نەمەسە اناسى) بولماسا، مىسىر اۋماعىنا كىرە المايدى؛
21 جاسقا تولعان ازاماتتار مىسىرعا تۋريستىك ساپارمەن بارعاندا ساپار تەك شارم اش- شەيح ايماعىمەن شەكتەلىپ، 15 كۇننەن اسپايتىن بولسا، ۆيزانى شارم اش- شەيح حالىقارالىق اۋەجايىندا راسىمدەي الادى؛
كاير، حۋرگادا نەمەسە مىسىردىڭ باسقا قالالارىنا بارۋدى جوسپارلاعان ازاماتتار ساپار الدىندا قازاقستانداعى مىسىر ەلشىلىگىنەن ۆيزا الۋعا ءتيىس.
مەكسيكا
قازاقستان ازاماتتارىندا ا ق ش، كانادا، ۇلىبريتانيا، جاپونيا نەمەسە شەنگەن ايماعىنا مۇشە ەلدەردىڭ جارامدى كوپ مارتەلىك ۆيزاسى بولسا، ولار مەكسيكاعا مەكسيكالىق ۆيزاسىز كىرە الادى.
بۇل جاعدايدا تۋريزم، ترانزيت نەمەسە تابىس اكەلمەيتىن ىسكەرلىك ساپارلار ماقساتىندا ەلگە 180 كۇنگە دەيىن كىرۋگە رۇقسات بەرىلەدى. ۆيزا ساپاردىڭ بارلىق مەرزىمىندە جارامدى بولۋعا ءتيىس.
ەگەر مۇنداي ۆيزالار بولماسا، ازاماتتار مەكسيكالىق ۆيزانى الدىن الا كونسۋلدىقتان الۋى قاجەت.
رەسەي فەدەراتسياسى
شەتەلدىك ازاماتتار مەن ازاماتتىعى جوق ادامدار ءۇشىن رەسەي فەدەراتسياسىنا كىرۋ جانە شىعۋ ەرەجەلەرى مەن شارتتارىن سىناقتان وتكىزۋ جونىندەگى تاجىريبە ەنگىزىلىپ جاتىر.
تاجىريبە ەكى كەزەڭنەن تۇرادى:
ءبىرىنشى كەزەڭ 2024 -جىلعى جەلتوقساننان باستاپ 2026 -جىلعى 30 -ماۋسىمعا دەيىن ماسكەۋ اۋەجايلارىندا (شەرەمەتيەۆو، دومودەدوۆو، ۆنۋكوۆو، جۋكوۆسكي)، سونداي-اق، ورىنبور وبلىسىنداعى "ماشتاكوۆو" كولىك وتكىزۋ پۋنكتىندە وتكىزىلەدى. بۇل كەزەڭدە شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ بيومەتريالىق دەرەكتەرى جينالادى.
ەكىنشى كەزەڭ 2025 -جىلعى 30 - ماۋسىمنان باستاپ 2026 -جىلعى 30-ماۋسىمعا دەيىن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ بارلىق وتكىزۋ پۋنكىندە قولدانىلادى. ۆيزاسىز رەجيممەن كىرەتىن شەتەلدىك ازاماتتار ساپارعا شىعۋدان كەمىندە 72 ساعات بۇرىن (شۇعىل جاعدايلاردا 4 ساعات بۇرىن) ruID قوسىمشاسى ارقىلى كىرۋ جانە ەلدە بولۋ ماقساتىن كورسەتۋگە ءتيىس.
ءقازىر ruID قوسىمشاسى ارقىلى اقپارات جولداۋ - اركىمنىڭ ءوز قالاۋى. ق ر ازاماتتارى ءوتىنىش بەرمەي-اق رەسەيگە كىرە الادى.
massaget.kz