قازاقستاندىقتاردىڭ 70 پايىزدان استامى ەلىمىز دۇرىس باعىتتا دامىپ جاتىر دەپ سانايدى
استانا. KAZINFORM - بيىلعى ءساۋىر ايىندا قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىندەگى رەسپوندەنتتەر اراسىندا جۇرگىزىلگەن Demoscope تاۋەلسىز زەرتتەۋ جوباسىنىڭ جاڭا ساۋالناماسى قوعامدا نەگىزگى بيلىك ينستيتۋتتارىنا قاتىستى تۇراقتى وڭ كوزقاراس قالىپتاسقانىن كورسەتتى.
سەنىم دەڭگەيى بويىنشا كوش باسىندا مەملەكەت باسشىسى تۇر. ساۋالناماعا قاتىسقانداردىڭ 61,3 پايىزى پرەزيدەنتكە سەنىم بىلدىرگەن. بۇل - بيلىكتىڭ بارلىق تارماعى اراسىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
قازاقستان ۇكىمەتىنە رەسپوندەنتتەردىڭ 47,4 پايىزى سەنىم بىلدىرسە، جەرگىلىكتى اكىمدىكتەرگە - 50,2 پايىز، پارلامەنتكە - 40,5 پايىز، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا - 46,8 پايىز، سوتتارعا - 43,7 پايىز سەنىم ارتقان.
بارلىق ينستيتۋت بويىنشا سەنىم بىلدىرۋشىلەر سانى سىن كوزبەن قارايتىن ازاماتتاردان ەداۋىر كوپ بولعان.
سونىمەن قاتار قازاقستاندىقتاردىڭ 72,4 پايىزى ەل دۇرىس باعىتتا دامىپ كەلەدى دەپ سانايدى: ولاردىڭ 44,6 پايىزى «دۇرىس باعىتتا» دەگەن جاۋاپتى سەنىمدى تۇردە تاڭداسا، تاعى 27,8 پايىزى «كوبىنە دۇرىس باعىتتا» دەگەن پىكىر بىلدىرگەن. بۇل سىني كوزقاراسپەن قارايتىنداردىڭ ۇلەسىنەن شامامەن ءۇش جارىم ەسە كوپ.
بيلىك جاريالاعان «ادىلەتتى قازاقستان» باعىتى دا ايتارلىقتاي قولداۋعا يە بولدى: ساۋالناماعا قاتىسقانداردىڭ 55,6 پايىزى بۇل ۇران ناقتى ءىس-ارەكەتپەن سايكەس كەلەدى دەپ ەسەپتەيدى.
ساۋالناما ەلدىڭ بارلىق وڭىرىندە، سونىڭ ىشىندە استانا، الماتى، شىمكەنت قالالارىندا جانە بارلىق وبلىستا جۇرگىزىلدى. قاتىسۋشىلاردىڭ 65,8 پايىزى ساۋالعا قازاق تىلىندە جاۋاپ بەرۋدى تاڭداعان.