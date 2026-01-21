قازاقستاندىقتارعا بالا تۋۋى مەن كۇتىمىنە 2025-جىلى 806,8 ميلليارد تەڭگە تولەندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك جاردەماقىلارمەن، سونداي-اق مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان بالانى بوسانۋعا جانە بالا 1,5 جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمىنە بايلانىستى جالپى سوماسى 806,8 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن تولەمدەرمەن 565,7 مىڭ ادام قامتىلدى، دەپ حابارلايدى ەڭبەك مينىستىرلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ال بالا تۋعاندا بەرىلەتىن جاردەماقىنى 2025 -جىلى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن بارلىعى 61,1 ميلليارد تەڭگە سوماسىندا 338 مىڭ ادام قامتىلدى، ونىڭ ىشىندە جەلتوقسان ايىندا 4,7 ميلليارد تەڭگە سوماسىندا 25,9 مىڭ ادام الدى. بۇل جاردەماقىعا بالا تۋعان، اسىراپ العان، سونداي-اق قامقورلىققا العان بالالارى بار ەلىمىزدىڭ ازاماتتارى، قانداستار، سونداي- اق قازاقستاندا تۇراقتى تۇراتىن شەتەلدىكتەر ۇمىتكەر بولا الادى.
- بالاعا كۇتىم جاسايتىن ادام مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋشى بولىپ تابىلماعان جاعدايدا تۋعان، اسىراپ العان، سونداي-اق قورعانشىلىققا العان بالالارى بار، ەگەر ولار باسقا اتا-انانىڭ وتباسىندا ەسكەرىلمەسە، وگەي بالالارى بار ادامداردىڭ (وتباسىلاردىڭ) بالا كۇتىمىنە بايلانىستى جاردەماقى الۋعا قۇقىعى بار. ەسەپتى كەزەڭدە 1,5 جاسقا تولعانعا دەيىن بالا كۇتىمى بويىنشا جاردەماقىمەن 44 ميلليارد تەڭگە سوماسىنا ورتا ەسەپپەن 125,3 مىڭ ادام قامتىلدى، ونىڭ ىشىندە جەلتوقسان ايىندا 3,8 ميلليارد تەڭگە سوماسىندا 128,9 مىڭ ادام الدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بالا تۋۋىنا جانە بالا كۇتىمىنە ارنالعان مەملەكەتتىك جاردەماقىلاردىڭ مولشەرى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى زاڭمەن ءتيىستى قارجى جىلىنا بەكىتىلگەن ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە (بۇدان ءارى - ا ە ك) بايلانىستى بەلگىلەنەدى.
2025 -جىلى بالا تۋۋىنا ارنالعان جاردەماقى مولشەرى:
- ءبىرىنشى، ەكىنشى، ءۇشىنشى بالاعا - 38,0 ا ە ك نەمەسە 149416 تەڭگە؛
- ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا - 63,0 ا ە ك نەمەسە 247716 تەڭگەنى قۇرادى.
بالا 1,5 جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمىنە بايلانىستى تولەنەتىن جاردەماقى اي سايىن كەلەسىدەي مولشەردە تولەندى:
- ءبىرىنشى بالاعا - 5,76 اەك نەمەسە 22648 تەڭگە؛
- ەكىنشى بالاعا - 6,81 ا ە ك نەمەسە 26777 تەڭگە؛
- ءۇشىنشى بالاعا - 7,85 ا ە ك نەمەسە 30866 تەڭگە؛
- ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا - 8,90 ا ە ك نەمەسە 34995 تەڭگە.
بۇدان باسقا جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتارعا جۇكتىلىككە جانە بوسانۋعا، جاڭا تۋعان بالانى (بالالاردى) اسىراپ الۋعا بايلانىستى كىرىسىنەن ايىرىلعان جاعدايدا م ءا س ق- تان تولەنەتىن الەۋمەتتىك تولەم جۇكتىلىگى جانە بوسانۋى بويىنشا بەرىلگەن دەمالىستىڭ بارلىق كۇنىنە تاعايىندالادى. تولەم مولشەرى جۇكتىلىگى جانە بوسانۋى بويىنشا ۋاقىتشا ەڭبەككە جارامسىزدىق پاراعى بەرىلگەنگە دەيىنگى سوڭعى 12 اي ىشىندە م ءا س ق- عا الەۋمەتتىك اۋدارىمدار جۇرگىزىلگەن ورتاشا ايلىق كىرىسكە جانە ەڭبەككە جارامسىزدىق كۇندەرىنىڭ سانىنا بايلانىستى بولادى.
اتالعان ءبىرجولعى تولەمدى 2025 -جىلى جالپى سوماسى 276,2 ميلليارد تەڭگەگە 200,8 مىڭ ادام الدى، ونىڭ ىشىندە جەلتوقسان ايىندا 16,3 ميلليارد تەڭگە سوماسىندا 17,1 مىڭ ادامعا بەرىلدى. ەسەپتى كەزەڭدە تاعايىندالعان تولەمنىڭ ورتاشا مولشەرى 1415135 تەڭگەنى قۇرادى.
سونداي-اق م ءا س ق- دان بالا ءبىر جارىم جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمىنە بايلانىستى كىرىسىنەن ايىرىلۋ جاعدايى بويىنشا اي سايىنعى الەۋمەتتىك تولەم مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋشىعا بالانىڭ تۋعان كۇنىنەن باستاپ تاعايىندالادى. تولەمنىڭ مولشەرى سوڭعى 2 جىلدا م ءا س ق- عا الەۋمەتتىك اۋدارىمدار جۇرگىزىلگەن ورتاشا ايلىق كىرىستىڭ %40 ن قۇرايدى. ەكى جانە ودان دا كوپ بالا تۋعان جاعدايدا تولەم ءار بالاعا جەكە تاعايىندالادى.
2025 -جىلدا بۇل تولەم 425,5 ميلليارد تەڭگەگە 239,6 مىڭ ادامعا تاعايىندالدى. ونىڭ ىشىندە جەلتوقسان ايىندا 16,4 مىڭ الۋشىعا تاعايىندالعان تولەم سوماسى 33,1 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. ەسەپتى كەزەڭدە تولەمنىڭ اي سايىنعى ورتاشا مولشەرى 85993 تەڭگەنى قۇرادى.