قازاقستاندىقتار World Boxing باسشىلىعىنا ۇمىتكەر گولوۆكيندى قولداۋ ناۋقانىن باستادى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە ايگىلى بوكسشى، الەم چەمپيونى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكيندى قولداۋ ماقساتىندا اكسيا قارقىن الدى.
فلەشموب حالىقارالىق World Boxing اۋەسقوي بوكس فەدەراتسياسى باسشىسىن الداعى سايلاۋىنا ورايلاستىرىلدى. بۇل ءىس-شارا 23-قاراشادا وتەدى. ەلىمىزدىڭ سپورت قاۋىمداستىعى الەمدىك جانە وتاندىق بوكستىڭ سيمۆولى دەپ باعالانعان ۇمىتكەرگە بەلسەندى تۇردە قولداۋ بىلدىرەدى.
Kazakhsporty instagram-اككاۋنتىندا بەلگىلى سپورتشىلار، باپكەرلەر جانە جانكۇيەرلەر «GGG- دى قولداۋ» حەشتەگىمەن بەينەۇندەۋ جاريالاپ، وعان تىلەكتەستىگىن ءبىلدىرىپ جاتىر. اتالعان حابارلامادا گولوۆكيننىڭ سپورتتى دامىتۋعا قوسقان ۇلەسىن ەرەكشە اتاپ ءوتىپ، ونىڭ جوعارى بەدەلى مەن كوشباسشىلىق قاسيەتىن لايىقتى باعالادى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل حالىقارالىق ارەنادا الەمدىك بوكستىڭ پوزيتسياسىن نىعايتۋعا كومەكتەسەدى.
- گەننادي گولوۆكين - سپورت الەمى جاقسى بىلەتىن ەسىم. ءبىز ونىڭ جەتىستىگىمەن ماقتانامىز، ول قازاقستان مەن بۇكىل الەمدەگى بوكستى جاڭا دەڭگەيدە لايىقتى تۇردە كورسەتە الادى، - دەپ جازادى جەلى قولدانۋشىلارى.
گولوۆكين - الەمدەگى ەڭ تانىمال بوكسشىلاردىڭ ءبىرى، بىرنەشە دۇركىن الەم چەمپيونى جانە ورتا سالماقتاعى كوپتەگەن رەكوردتىڭ يەگەرى. قازاقستان ۇ و ك پرەزيدەنتى بولىپ تاعايىندالعاننان بەرى ول ەلىمىزدەگى سپورت پەن جاس اتلەتتەردىڭ دامۋىنا بەلسەندى قولداۋ كورسەتىپ كەلەدى.
World Boxing باسشىسىنىڭ سايلاۋ قورىتىندىسى 23-قاراشادا جاريالانادى دەپ كۇتىلىپ وتىر. قازاقستاندىق سپورت قوعامداستىعى گولوۆكين ۇيىمدى باسقارادى جانە الەمدىك ارەنادا وتاندىق سپورتتى دارىپتەۋدى جالعاستىرادى دەپ ۇمىتتەنەدى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن گەنناديي گولوۆكين World Boxing پرەزيدەنتى لاۋازىمىنا سايلاۋالدى باعدارلاماسىن تانىستىردى.