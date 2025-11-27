قازاقستاندىقتار تاريف قىمباتتاپ كەتكەنىنە نارازى
استانا. قازاقپارات - الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارى بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ تاريفى قىمباتتاپ كەتكەنىنە نارازىلىق ءبىلدىرىپ جاتىر.
ءمان-جايى
Threads جەلىسىندە ازاماتتاردىڭ شاعىمى پايدا بولدى.
«قازاقستانداعى پروۆايدەرلەردىڭ كوبى تاريفتى قىمباتتاتىپ جاتىر. ونسىزدا ارزان ەمەس، «13000 تەڭگەنىڭ تاريفى قاڭتاردان باستاپ 17249 تەڭگە بولادى» دەگەن حابارلاما كەلدى. ماسقارا! نە بولىپ جاتىر ءوزى مىنا جەردە؟!» - دەپ اشىندى جۇرت.
بايلانىس وپەراتورلارى نە دەيدى؟
Massaget.kz وسى جاعدايعا بايلانىستى بايلانىس وپەراتورلارىنا جۇگىندى.
Beeline
Beeline مالىمەتىنشە، 2025-جىلعى 3-توقساننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا شىعىنى 65 ميلليارد تەڭگە بولعان، بۇل بىلتىرعى كورسەتكىشتەن %30 عا ارتىق، ال كەيىنگى 5 جىلداعى جيىنتىق كولەم 370 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى.
«بۇدان بولەك، شىعىندارىمىزعا اسەر ەتەتىن تاعى ءبىرقاتار ەكونوميكالىق فاكتور بار. مىسالى كەيىنگى 5 جىلداعى جيىنتىق ينفلياتسيا دەڭگەيى %70 دان اسادى. بەس جىل بۇرىن 1000 تەڭگە تۇرعان تاۋار بۇگىندە 1700 تەڭگە تۇرادى. سالدارىنان جابدىقتان باستاپ شىعىن ماتەريالدارىنا دەيىن بارلىق باعىتتا شىعىن ارتتى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
وسىلايشا Beeline جاعدايدى «شىعىنى ارتىپ بارا جاتقانىنا بايلانىستى» دەپ تۇسىندىرگەن.
Tele2
Tele2 دە 25-جەلتوقساننان باستاپ تاريف باعاسى وزگەرەتىنىن حابارلادى.
«كومپانيا تاريف باعاسىن وزگەرتەدى. جەلىلەرىمىزدى دامىتۋ، جاڭارتۋ مەن قىزمەت كورسەتۋ شىعىندارى وسۋىنە، سونداي-اق، سالىق زاڭناماسىنداعى وزگەرىستەرگە بايلانىستى باعانى وزگەرتۋگە ءماجبۇرمىز»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.