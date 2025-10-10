22:12, 10 - قازان 2025 | GMT +5
قازاقستاندىقتار رەسپۋبليكا كۇنىندە قالاي دەمالادى؟
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكا كۇنى - قازاقستانداعى جالعىز ۇلتتىق مەرەكە، ول جىل سايىن 25-قازاندا اتاپ وتىلەدى. بۇل مەرەكە 1990-جىلى مەملەكەتتىك ەگەمەندىك تۋرالى دەكلاراتسيا قابىلدانعان كەزدە پايدا بولدى.
2022-جىلدان باستاپ رەسپۋبليكا كۇنى دەمالىس كۇنى بولىپ بەلگىلەندى.
قازاقستاندىقتار رەسپۋبليكا كۇنىندە قالاي دەمالادى؟
2025-جىلى 25-قازان سەنبىگە تۇسەدى، سوندىقتان دەمالىس دۇيسەنبىگە، ياعني 27-قازانعا اۋىستىرىلادى. ناتيجەسىندە قازاقستاندىقتار قاتارىنان ءۇش كۇن دەمالادى:
25-قازان (سەنبى)؛
26-قازان (جەكسەنبى)؛
27-قازان (دۇيسەنبى).
التى كۇندىك جۇمىس اپتاسى:
25-قازان (سەنبى) - دەمالىس؛
26-قازان (جەكسەنبى) - دەمالىس؛
27-قازان (دۇيسەنبى) - جۇمىس كۇنى.