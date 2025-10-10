ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:12, 10 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندىقتار رەسپۋبليكا كۇنىندە قالاي دەمالادى؟

    استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكا كۇنى - قازاقستانداعى جالعىز ۇلتتىق مەرەكە، ول جىل سايىن 25-قازاندا اتاپ وتىلەدى. بۇل مەرەكە 1990-جىلى مەملەكەتتىك ەگەمەندىك تۋرالى دەكلاراتسيا قابىلدانعان كەزدە پايدا بولدى.

    День Республики, Республика күні
    Коллаж: Kazinform

    2022-جىلدان باستاپ رەسپۋبليكا كۇنى دەمالىس كۇنى بولىپ بەلگىلەندى.

    قازاقستاندىقتار رەسپۋبليكا كۇنىندە قالاي دەمالادى؟

    2025-جىلى 25-قازان سەنبىگە تۇسەدى، سوندىقتان دەمالىس دۇيسەنبىگە، ياعني 27-قازانعا اۋىستىرىلادى. ناتيجەسىندە قازاقستاندىقتار قاتارىنان ءۇش كۇن دەمالادى:

    25-قازان (سەنبى)؛

    26-قازان (جەكسەنبى)؛

    27-قازان (دۇيسەنبى).

    التى كۇندىك جۇمىس اپتاسى:

    25-قازان (سەنبى) - دەمالىس؛

    26-قازان (جەكسەنبى) - دەمالىس؛

    27-قازان (دۇيسەنبى) - جۇمىس كۇنى.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
