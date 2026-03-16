قازاقستاندىقتار رەفەرەندۋمعا وتە بەلسەندى قاتىستى - تۇركيالىق بايقاۋشى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارعى سايلاۋ كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى احمەت يەنەر قازاقستانداعى كونستيتۋتسيالىق رەفەرەندۋمنىڭ اشىق، ءادىل جانە قاۋىپسىز وتكەنىن ايتتى.
- قازاقستاننىڭ دەموكراتيا جولىنداعى ماڭىزدى كەزەڭى بولىپ سانالاتىن كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىم ۇدەرىسىنە قاتىسۋ ءبىز ءۇشىن ۇلكەن تاجىريبە بولدى. بۇگىن جاريالانعان ناتيجەلەرگە سايكەس، قازاقستان حالقىنىڭ سايلاۋعا 73,12 پايىز دەڭگەيىندە جوعارى قاتىسۋى دەموكراتيا تۇرعىسىنان شىن مانىندە قۋانىشتى جاعداي. سونىمەن بىرگە، %87,15 داۋىس ناتيجەسىنىڭ تىركەلۋى دە قۋانتارلىق جايت، - دەدى احمەت يەنەر ەلوردادا وتكەن بريفينگتە.
تۇركيالىق بايقاۋشى قازاقستان حالقىنىڭ بالالارىمەن بىرگە داۋىس بەرۋ ورىندارىنا كەلگەنىن، جاستار مەن ەگدە جاستاعى ازاماتتاردىڭ سايلاۋعا ەرەكشە ءمان بەرگەنىن بايقاعانىن جەتكىزدى.
سايلاۋ ۇدەرىستەرىنە قاتىستى ا. يەنەر قازاقستان زاڭناماسى مەن حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس، رەفەرەندۋمنىڭ اشىق، ءادىل جانە ءقاۋىپسىز جاعدايدا وتكەنىن ايتتى.
- قازاقستاننىڭ ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى بارلىق قاجەتتى اقپاراتتى ازاماتتارعا جەتكىزىپ وتىردى. داۋىس بەرۋ ۋچاسكەلەرىندەگى قىزمەتكەرلەردىڭ سىپايىلىعى جانە قويعان سۇراقتارىمىزعا بەرگەن جاۋاپتارى قازاقستاننىڭ سايلاۋ كوميسسياسى ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك تانىتىپ، ءتيىستى دايىندىق پەن وقىتۋ جۇرگىزگەنىن كورسەتتى. اسىرەسە داۋىس بەرۋ ۋچاسكەلەرىندە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتار ءۇشىن كومپيۋتەرلىك فورماتتا سايلاۋ پروتسەسى مەن رەفەرەندۋم تۋرالى تۇسىندىرمە ءماتىننىڭ بولۋىن ەرەكشە ءارى بولاشاقتاعى سايلاۋ تاجىريبەسىندە قولدانۋعا بولاتىن جاقسى تاجىريبە دەپ سانايمىز، - دەدى سپيكەر.
ايتا كەتەيىك، 16-ناۋرىزداعى تاڭعى ساعات 8:00 دەگى جاعداي بويىنشا، ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرلەرى مەن شەتەلدەگى 10388 رەفەرەندۋم ۋچاسكەسىندە داۋىستاردى ساناۋ اياقتالدى.
رەفەرەندۋمعا قويىلعان ماسەلەنىڭ وڭ شەشىمىن جاقتاپ داۋىس بەرگەن ازاماتتاردىڭ سانى 7 ميلليون 954 مىڭ 667 ادام نەمەسە 87,15 پايىز.
بۇعان دەيىن ت م د بايقاۋشىلار ميسسياسى رەفەرەندۋم ناتيجەلەرىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن قانداي دا ءبىر زاڭ بۇزۋدى انىقتاماعانىن ايتقان ەدى.