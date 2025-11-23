قازاقستاندىقتار قاي ەلدەرگە ۆيزاسىز بارا الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتتارى قانداي ەلدەرگە ۆيزاسىز بارا الادى جانە ول مەملەكەتتەردە قانشا كۇنگە دەيىن ەركىن بولا الادى.
شەتەلگە شىعۋ ءتارتىبى ساپاردىڭ ماقساتىنا جانە ازاماتتىڭ ديپلوماتيالىق، قىزمەتتىك نەمەسە جالپى ازاماتتىق پاسپورتىنا بايلانىستى وزگەرەدى. بۇل ماتەريالدا جالپى ازاماتتىق پاسپورتپەن، ياعني قاراپايىم تۋريستىك نەمەسە قوناققا بارۋ ماقساتىنداعى ساپارلارعا ارنالعان ۆيزالىق تالاپتاردى قاراستىرامىز.
وسى ساناتقا ۆيزاسىز بارۋعا بولاتىن بىرنەشە مەملەكەت كىرەدى. ەڭ ۇزاق ۆيزاسىز بولۋ مەرزىمى گرۋزيادا، وندا قازاقستان ازاماتتارى ءبىر جىلعا دەيىن ەركىن جۇرە الادى. سونىمەن قاتار قازاقستاندىقتار البانيا، كولۋمبيا، ازەربايجان، بەلارۋس، موڭعوليا، رەسەي، سەنت- كيتس پەن نيەۆيس، برازيليا، گايتي، كوسوۆو، مولدوۆا، ۋكراينا، ارگەنتينا، ەكۆادور، ناميبيا، گامبيا، سەنت- ۆينسەنت جانە گرەنادينادا 90 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز بولا الادى.
تۇركيا مەن تۋنيسكە دە ۆيزاسىز بارۋعا بولادى. بۇل ەلدەردە 180 كۇننىڭ ىشىندە 90 كۇنگە دەيىن تۇرۋعا رۇقسات بەرىلگەن. ياعني جارتى جىل ىشىندە ەلدەن بىرنەشە رەت شىعىپ قايتا كىرۋگە بولادى، الايدا بولۋ كۇندەرى قوسىلىپ ەسەپتەلەدى. جيىنتىق كورسەتكىش 90 كۇنگە جەتكەندە ۆيزاسىز كىرۋ مۇمكىندىگى توقتاتىلادى.
ۆيزاسىز 30 كۇنگە دەيىن بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا، برازيليا، ۆەتنام، قاتار، قىتاي، مالايزيا، مالديۆ ارالدارى، ب ا ءا، سەيشەل ارالدارى، سەربيا، تاجىكستان، وزبەكستان، فيليپپين، وڭتۇستىك كورەيا، دومينيكان رەسپۋبليكاسى، يامايكا، ۆانۋاتۋ، ميكرونەزيا، تونگا، ومان ەلدەرىنە بارا الاسىز. ماروككودا 180 كۇننىڭ ىشىندە 30 كۇن بولۋعا رۇقسات. ۆيزاسىز 14 كۇنگە گونكونگ پەن يرانعا كىرە الاسىز. 180 كۇنگە - ارمەنيا، انتيگۋا جانە باربۋدا ەلى جىبەرەدى. باربادوس ۆيزاسىز 28 كۇنگە قابىلدايدى، كۋك ارالدارى - 31 كۇنگە، تايلاند - 60 كۇنگە.
كەيبىر ەلدەرگە كەلگەن بويدا ۆيزا الۋ قاجەت. مۇنداي ەلدەرگە بانگلادەش، شىعىس تيمور، كامبودجا، يندونەزيا، شري- لانكا، يامايكا، پالاۋ، تيمور- لەشتي، تۋۆالۋ، مالديۆ ارالدارى، بۋرۋندي، مىسىر، كومور ارالدارى، ناميبيا، مارشالل ارالدارى، ساموا، بانگلادەش، ماداگاسكار جاتادى.
سونداي-اق كەيبىر باعىتتاردا ساپارعا شىعاردان 2-7 كۇن بۇرىن ونلاين ەلەكتروندى ۆيزا راسىمدەۋ مۇمكىندىگى بار. مىسالى، وڭتۇستىك كورەيادا 30 كۇنگە دەيىن بولۋ ءۇشىن الدىن الا K- ETA ەلەكتروندى رۇقساتى قاجەت. ءۇندىستانعا قاجەتتى كۇندەرگە ارنالعان تۋريستىك e-visa تالاپ ەتىلەدى. ۆەتنامدا حانوي، حالونگ جانە جاعاجايلاردى زەرتتەۋ ءۇشىن 30 كۇندىك e-visa كەرەك، ال ساۋد ارابياسىندا تاريحي ورىندار مەن زاماناۋي قالالاردى كورۋ ءۇشىن دە e-visa قاجەت.
ال قالعان ەلدەرگە بارۋ ءۇشىن مىندەتتى تۇردە ۆيزا الۋ كەرەك. ولار: اۆستراليا، اۆستريا، الجير، انگولا، اۋعانستان، باگام ارالدارى، باحرەين، بەلگيا، بەليز، بەنين، بيرما (ميانما)، بولگاريا، بوليۆيا، بوتسۆانا، برۋنەي، بۋركينا- فاسو، بۋتان، ۆاتيكان، ۇلى بريتانيا، ماجارستان، ۆەنەسۋەلا، گابون، گايانا، گانا، گۆاتەمالا، گۆينەيا- بيساۋ، گۆينەيا رەسپۋبليكاسى، گەرمانيا، گوندۋراس، گرەكيا، گرەنادا، دانيا، دجيبۋتي، دومينيكا، مىسىر، زيمبابۆە، يزرايل، يوردانيا، يراك، يرلانديا، يسلانديا، يسپانيا، يتاليا، يەمەن، كابو- ۆەردە، كامەرۋن، كانادا، كەنيا، كيپر، كيريباتي، كونگو، كونگو- كينشاسا، كوستا- ريكا، كوت- د يۆۋار، كۋبا، كۋۆەيت، لاوس، لاتۆيا، لەسوتو، ليبەريا، ليۆان، ليۆيا، ليتۆا، ليحتەنشتەين، ليۋكسەمبۋرگ، ماۆريتانيا، مالاۆي، مالي، مالتا، مەكسيكا، موزامبيك، موناكو، ناۋرۋ، نەپال، نيگەر، نيگەريا، نيدەرلاندى، جاڭا زەلانديا، نورۆەگيا، پاكىستان، پاناما، پاپۋا - جاڭا گۆينەيا، پاراگۆاي، پەرۋ، پولشا، پورتۋگاليا، رۋاندا، رۋمىنيا، ساموا، سان-تومە جانە پرينسيپي، سولتۇستىك ماكەدونيا، سەنەگال، سەنت- ليۋسيا، سينگاپۋر، سيريا، سلوۆاكيا، سلوۆەنيا، سولومون ارالدارى، سومالي، سۋدان، سۋرينام، ا ق ش، سەررا- لەونە، تانزانيا، ترينيداد جانە توباگو، تۇرىكمەنستان، ۋگاندا، ۋرۋگۆاي، فينليانديا، فرانتسيا، حورۆاتيا، ورتالىق افريكا رەسپۋبليكاسى، چاد، چەرنوگوريا، چەحيا، چيلي، شۆەيتساريا، شۆەتسيا، ەكۆاتورلىق گۆينەيا، ەل- سالۆادور، ەريترەيا، ەسۆاتيني، ەستونيا، ەفيوپيا، وار، وڭتۇستىك سۋدان، جاپونيا.
بۇعان دەيىن ە و ءۇشىنشى ەلدەرمەن ۆيزاسىز ساياحاتقا قاتىستى ەرەجەلەردى قاتاڭداعانىن جازعانبىز.