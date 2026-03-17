قازاقستاندىقتار ناۋرىز مەيرامىندا نەشە كۇن دەمالادى
استانا. KAZINFORM - ناۋرىز مەرەكەسى - الەمنىڭ ەڭ كونە مەرەكەلەرىنىڭ ءبىرى. ورتا ازيا حالىقتارىندا بەس مىڭ جىل بويى تويلانىپ كەلەدى. «ناۋرىز» ءسوزى پارسى تىلىنەن اۋدارعاندا «جاڭا كۇن» دەگەن ماعىنانى بەرەدى. ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىن قازاق جۇرتى جىل سايىن بىرنەشە كۇن بويى دۋمانداتىپ اتاپ وتەدى.
بيىل 21 - جانە 22 - ناۋرىز سەنبى مەن جەكسەنبى كۇندەرىنە ءدوپ ءتۇستى. وسىعان بايلانىستى دەمالىس كۇندەرى كەلەسى اپتاعا اۋىستىرىلادى.
بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىندا قازاقستاندىقتار قاتارىنان 5 كۇن دەمالادى: 21، 22، 23، 24 جانە 25 - ناۋرىز (سەنبى، جەكسەنبى، دۇيسەنبى، سەيسەنبى، سارسەنبى)؛
ال التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىندا - 4 كۇن قاتارىنان دەمالىس: 21، 22، 23 جانە 24 - ناۋرىز (سەنبى، جەكسەنبى، دۇيسەنبى، سەيسەنبى).
ايتا كەتەيىك، استانادا ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي 200 دەن استام ءىس-شارا وتەدى.
ال مەرەكە قارساڭىندا قوسىمشا پويىزدار قاتىناسا، اۋە كومپانيالار 160 قوسىمشا رەيس ورىندايتىنى حابارلاندى.