21:44, 17 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
قازاقستاندىقتار ناۋرىز مەرەكەسىندە قانشا كۇن دەمالادى؟
استانا. KAZINFORM – ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي قانشا كۇن دەمالىس بەرىلەتىنى بەلگىلى بولدى.
ناۋرىزدا قالاي دەمالامىز؟
ناۋرىز مەيرامى 21-23-ناۋرىز ارالىعىندا اتاپ وتىلەدى.
21-ناۋرىز - سەنبى؛
22-ناۋرىز - جەكسەنبى؛
23-ناۋرىز - دۇيسەنبى.
ءبىر بولىگى دەمالىس كۇندەرىنە سايكەس كەلگەندىكتەن، قوسىمشا دەمالىس كۇندەرى رەتىندە 24 جانە 25-ناۋرىز بەرىلەدى.
ناۋرىز مەرەكەسىندەگى دەمالىس كەستەسى:
اپتاسىنا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن 21-25-ناۋرىز - بەس كۇن قاتارىنان دەمالىس (سەنبى- سارسەنبى)؛
اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن 21، 22، 23 جانە 24-ناۋرىز - دەمالىس كۇندەرى، 25-ناۋرىز - جۇمىس كۇنى.