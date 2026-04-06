قازاقستاندىقتار مامىر ايىندا قانشا كۇن دەمالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان تۇرعىندارىن 2026-جىلى مامىر ايىندا ۇزاق دەمالىس كەزەڭى كۇتىپ تۇر. بيىل مەرەكەلەردىڭ كۇنتىزبەدە ءتيىمدى ورنالاسۋىنا بايلانىستى بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىمەن ەڭبەك ەتەتىن ازاماتتار ءۇشىن جالپى 11 كۇن دەمالىس قاراستىرىلعان.
مەرەكەلىك كۇندەردىڭ كەستەسى
مامىر ايىنداعى دەمالىس كۇندەرى بىرنەشە مەملەكەتتىك جانە ءدىني مەرەكەلەرگە بايلانىستى بولىنەدى.
العاشقى دەمالىس كەزەڭى 1-3-مامىر ارالىعىنا تيەسىلى. 1-مامىر - قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنى، سوندىقتان قازاقستاندىقتار قاتارىنان ءۇش كۇن دەمالادى.
كەلەسى دەمالىس كۇنى 7-مامىرعا سايكەس كەلەدى. وتان قورعاۋشىلار كۇنى بەيسەنبىگە ءتۇسىپ، اپتانىڭ ورتاسىندا قوسىمشا دەمالىس بەرەدى.
ال 9-11-مامىر ارالىعىندا تاعى ءبىر ۇزارتىلعان دەمالىس كەزەڭى بار. جەڭىس كۇنى سەنبىگە تۇسكەندىكتەن، دەمالىس دۇيسەنبىگە اۋىستىرىلىپ، قاتارىنان ءۇش كۇن دەمالىس بەرىلەدى.
سونىمەن قاتار، 27-مامىر كۇنى قۇربان ايت مەرەكەسىنىڭ العاشقى كۇنىنە بايلانىستى قازاقستاندىقتار تاعى ءبىر كۇن دەمالادى.
وسىلايشا، مامىر ايىندا مەرەكەلىك جانە دەمالىس كۇندەرىن قوسا ەسەپتەگەندە، قازاقستاندىقتار بارلىعى 11 كۇن دەمالادى.
دەمالىس كەزەڭىنىڭ ماڭىزى
مامىرداعى ۇزاق دەمالىستار - ەل تۇرعىندارى ءۇشىن دەمالىپ قانا قويماي، ۋاقىتتى ءتيىمدى جوسپارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن كەزەڭ. بۇل ۋاقىتتا كوپشىلىك:
قىسقا ساپارلارعا شىعادى
تابيعات اياسىندا دەمالادى
وتباسىمەن ۋاقىت وتكىزەدى
ۇزاق دەمالىس كۇندەرى ىشكى تۋريزمنىڭ دامۋىنا دا وڭ اسەرىن تيگىزەدى.
مامىر ايىنداعى 11 كۇندىك دەمالىس - جىل ىشىندەگى ەڭ قولايلى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى. مەرەكەلەردىڭ ءتيىمدى ورنالاسۋى قازاقستاندىقتارعا جۇمىس پەن تىنىعۋدى ۇيلەستىرىپ، بوس ۋاقىتىن بارىنشا پايدالى وتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جالپى قازاقستاندا دەمالىس كۇندەرىنىڭ جالپى سانى جۇمىس كەستەسىنە (5 نەمەسە 6 كۇندىك اپتا) جانە مەرەكەلەردىڭ كۇنتىزبەدەگى ورنالاسۋىنا بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى.
قازاقستاندا جىل سايىن شامامەن 12-14 رەسمي مەرەكە كۇنى بار. ەگەر مەرەكە دەمالىس كۇنىنە تۇسسە، ول كەلەسى جۇمىس كۇنىنە اۋىستىرىلادى.
وسىلايشا، قازاقستاندا بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىمەن جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتار ءبىر جىلدا ورتا ەسەپپەن 116-118 كۇن دەمالادى. بۇل - جىلدىڭ شامامەن ۇشتەن ءبىر بولىگىنە جۋىق ۋاقىت.
ال التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىندا دەمالىس سانى ازداۋ بولادى، ويتكەنى اپتاسىنا تەك ءبىر كۇن (جەكسەنبى) عانا دەمالىس بولىپ سانالادى.