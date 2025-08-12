ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:44, 12 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقستاندىقتار كونستيتۋتسيا كۇنىنە وراي قالاي دەمالادى؟

    استانا. KAZINFORM - جازدىڭ سوڭعى ايىندا قازاقستاندىقتار كونستيتۋتسيا كۇنىنىڭ ارقاسىندا ءبىر كۇن ارتىق دەمالادى.

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Конституция күнімен құттықтауы
    Фото: aqorda

    كونستيتۋتسيا كۇنى - قازاقستاننىڭ باستى مەملەكەتتىك مەرەكەلەرىنىڭ ءبىرى. ەلىمىزدىڭ ەڭ باستى ءارى ماڭىزدى قۇجاتى 1995-جىلى 30-تامىزدا قابىلداندى. سوندىقتان مەرەكە جىل سايىن 30-تامىزدا اتاپ وتىلەدى.

    بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىنداعىلار ءۇشىن

    2025-جىلى 30-تامىز سەنبىگە ءتۇسىپ تۇر، سوندىقتان «مەرەكەلەر تۋرالى» زاڭدا كوزدەلگەن قاعيداعا سايكەس دەمالىس كۇنى دۇيسەنبىگە، ياعني 1-قىركۇيەككە اۋىستىرىلادى.

    تامىزدا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەرگە 10 دەمالىس كۇنى بەرىلەدى. دەمالىس كۇندەرىنىڭ كەستەسى مىناداي:

    30، 31-تامىز جانە 1-قىركۇيەك - دەمالىس كۇندەرى.

    التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىنداعىلار ءۇشىن

    اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر دە قوسىمشا دەمالىس كۇندەرىن پايدالانا الادى. دەمالىس كەستەسى:

    30-جانە 31-تامىز - دەمالىس كۇندەرى، 1-قىركۇيەك - جۇمىس كۇنى.

    التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىنداعىلار تامىزدا 6 كۇن عانا دەمالا الادى.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    سوڭعى جاڭالىقتار