قازاقستاندىقتار كونستيتۋتسيا كۇنىنە وراي قالاي دەمالادى؟
استانا. KAZINFORM - جازدىڭ سوڭعى ايىندا قازاقستاندىقتار كونستيتۋتسيا كۇنىنىڭ ارقاسىندا ءبىر كۇن ارتىق دەمالادى.
كونستيتۋتسيا كۇنى - قازاقستاننىڭ باستى مەملەكەتتىك مەرەكەلەرىنىڭ ءبىرى. ەلىمىزدىڭ ەڭ باستى ءارى ماڭىزدى قۇجاتى 1995-جىلى 30-تامىزدا قابىلداندى. سوندىقتان مەرەكە جىل سايىن 30-تامىزدا اتاپ وتىلەدى.
بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىنداعىلار ءۇشىن
2025-جىلى 30-تامىز سەنبىگە ءتۇسىپ تۇر، سوندىقتان «مەرەكەلەر تۋرالى» زاڭدا كوزدەلگەن قاعيداعا سايكەس دەمالىس كۇنى دۇيسەنبىگە، ياعني 1-قىركۇيەككە اۋىستىرىلادى.
تامىزدا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەرگە 10 دەمالىس كۇنى بەرىلەدى. دەمالىس كۇندەرىنىڭ كەستەسى مىناداي:
30، 31-تامىز جانە 1-قىركۇيەك - دەمالىس كۇندەرى.
التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىنداعىلار ءۇشىن
اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر دە قوسىمشا دەمالىس كۇندەرىن پايدالانا الادى. دەمالىس كەستەسى:
30-جانە 31-تامىز - دەمالىس كۇندەرى، 1-قىركۇيەك - جۇمىس كۇنى.
التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىنداعىلار تامىزدا 6 كۇن عانا دەمالا الادى.