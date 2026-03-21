قازاقستاندىقتار جىلقى ەتىن تۇتىنۋ بويىنشا رەكورد جاڭارتتى
استانا. KAZINFORM - بىلتىرعى ءتورتىنشى توقساندا قازاقستاندا ءبىر ادامعا شاققانداعى جىلقى ەتىن تۇتىنۋ كولەمى 2,35 ك گ بولدى. بۇل - سوڭعى 15 جىلداعى كەز كەلگەن توقسان بويىنشا تىركەلگەن ەڭ جوعارى كورسەتكىش، دەپ حابارلايدى DATA HUB.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ ىرىكتەمەلى ساۋالناماسى نەگىزىندە جۇرگىزىلگەن ەسەپتەۋلەرگە سايكەس، بۇل كورسەتكىش 2024 -جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 10,7 پايىزعا ارتقان.
ساراپشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، جىلقى ەتىن تۇتىنۋ ماۋسىمدىق سيپاتقا يە. ادەتتە ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەر جىلدىڭ ەڭ سۋىق كەزەڭدەرى - ءبىرىنشى جانە ءتورتىنشى توقساندارعا كەلەدى. سوڭعى ءتورت جىلدا تاريحي رەكوردتار ءدال قازان- جەلتوقسان ايلارىندا جاڭارىپ وتىر.
IV توقساندا جان باسىنا شاققانداعى جىلقى ەتى تۇتىنۋ ءوسىمى جالپى ەت جانە ەت ونىمدەرىن تۇتىنۋ قارقىنىنان الدەقايدا جوعارى بولدى. جالپى ەت تۇتىنۋ جىلدىق ەسەپتە نەبارى 0,6 پايىزعا ءوسىپ، ءبىر ادامعا شاققاندا ورتا ەسەپپەن 21,96 ك گ بولدى.
2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسىندا ءبىر قازاقستاندىق ورتا ەسەپپەن 7,63 ك گ جىلقى ەتىن تۇتىنعان. بۇل - وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 7 پايىزعا كوپ جانە كەمىندە سوڭعى 15 جىلداعى ەڭ جوعارى دەڭگەي. جالپى ەت تۇتىنۋ كولەمى دە رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتىپ، ءبىر ادامعا 84,4 ك گ بولدى. الايدا ءوسىم قارقىنى سالىستىرمالى تۇردە تومەن - 1,9 پايىز.
بۇل دەرەكتەر قازاقستاندىقتاردىڭ ەت راتسيونىنىڭ قۇرىلىمى وزگەرىپ جاتقانىن كورسەتەدى. 2025 -جىلى جىلقى ەتىنىڭ ۇلەسى جالپى ەت تۇتىنۋدىڭ 9 پايىزىنا جەتىپ، ءبىر جىلدا 0,5 پايىزدىق تارماققا ارتتى.
ال باسقا ەت تۇرلەرىنىڭ ۇلەسى ازايعان:
- سيىر ەتى - 0,9 پ. ت. تومەندەپ، 30 پايىز بولدى
- قوي ەتى - 0,4 پ. ت. تومەندەپ، 6 پايىز بولدى
- شوشقا ەتى - 0,2 پايىزعا ازايىپ، 3,8 پايىز بولدى
سونىمەن قاتار تاۋىق ەتىنىڭ ۇلەسى ازداپ ءوسىپ، 6,6 پايىزعا جەتتى (+0,1 پ. ت.).
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، تۇتىنۋ قۇرىلىمىنداعى وزگەرىستەر باعانىڭ وسۋىمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن. 2025 -جىلى سيىر ەتى 32,1 پايىزعا، قوي ەتى 28,8 پايىزعا قىمباتتاعان. ال جىلقى ەتى 17,3 پايىزعا، قۇس ەتى 10,7 پايىزعا عانا وسكەن.
بۇعان دەيىن Kazinform قازاقستان قالالارىنداعى جىلقى ەتىنىڭ باعاسىنا تالداۋ جاساعان بولاتىن.