قازاقستاندىقتار جىل ادامىن اتادى
سپورتتاعى جوعارى جەتىستىكتەردەن باستاپ مادەني جانە الەۋمەتتىك باستامالارعا دەيىن. قازاقستاندىقتار ءوتىپ بارا جاتقان جىلدى قورىتىندىلاپ، «جىل ادامى» كىم ەكەنىن انىقتادى. بۇل ساۋالنامانى ۇلتتىق تالداۋ ورتالىعى جۇرگىزگەن بولاتىن.
جىل ادامى - پرەزيدەنت. ۇلتتىق تالداۋ ورتالىعى جۇرگىزگەن ساۋالناما بارىسىندا قازاقستاندىقتاردىڭ دەنى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتى وسى اتاققا لايىق دەپ تاڭداعان. ياعني وتانداستارىمىز پرەزيدەنتتى ەل ومىرىندەگى باستى تۇلعا رەتىندەگى ءرولىن مويىنداپ وتىر. سونىمەن قاتار قازاقستاندىقتار سپورت پەن مادەنيەت وكىلدەرىن، سونداي-اق ازاماتتىق ەرلىك تانىتقان جانداردى دا ەرەكشە اتاپ ءوتتى. ولاردىڭ قاتارىندا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىنە جولداما الىپ، جانكۇيەرلەرگە جارقىن ەموتسيا سىيلاعان «قايرات» فۋتبولشىلارى دا بار. GGG، ياعني گەننادي گولوۆكين مەن الەمگە ايگىلى ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن دە وسىلاردىڭ قاتارىنان تابىلدى.
ال ادام ومىرىنە اراشا تۇسكەن جاندار دا جىلدىڭ باستى تۇلعالارىنىڭ تىزىمىندە. ناقتىراق ايتقاندا، وقىس وقيعا سالدارىنان جاراقات العان جاندارعا كومەككە كەلىپ، ءوزى باقيلىق بولعان فەلدشەر ۇلدانا مىرزۋان مەن الماتى اۋەجايىندا كەپىلگە الىنعان ايەلدى قۇتقارۋعا اتسالىسقان مۇسا ءابدىرايىم ەسىمدەرى ەل ەسىندە ەرەكشە ساقتالعان. بۇل قوعامنىڭ كاسىبيلىكتى، باتىلدىقتى جانە ادام ومىرىنە دەگەن جاۋاپكەرشىلىكتى جوعارى باعالايتىنىن كورسەتەدى.
2025 -جىلدىڭ مادەني ترەندتەرى. بيىل وتاندىق كينونىڭ تىنىسى كەڭىنەن اشىلىپ، كورەرمەندەرگە قىزىقتى تۋىندىلار جول تارتقان بولاتىن. كينوسۇيەر قاۋىم جوعارى باعالاعان فيلمەردىڭ ىشىندە «اۋرۋ»، «ىستىق ۇيا»، «پاترۋل. پوسلەدنيي پريكاز»، «وفسايد» سىندى كارتينالار بار. ال ەڭ ۇزدىك ورىنداۋشىلاردىڭ رەيتينگىن ديماش قۇدايبەرگەن باستاپ تۇر. سونىمەن قاتار، قايرات نۇرتاستىڭ دا ەسىمى تىڭدارمان اراسىندا ءجيى اتالادى. ال جىلدىڭ باستى سوزدەرى «سيفرلاندىرۋ»، «بىرلىك»، «جاساندى ينتەللەكت» جانە «دامۋ». ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل تاڭداۋلار الەۋمەتتىك جانە تەحنولوگيالىق رەفورمالاردىڭ كوپشىلىك ءۇشىن ناقتى ىسكە اسىپ جاتقانىن ايعاقتايدى.
جىلدىڭ باستى سوزدەرى «دامۋ»، «سيفرلاندىرۋ»، «جاساندى ينتەللەكت» جانە «تابىس» پروگرەسس پەن وسۋگە دەگەن پروتسەستى ايقىندايدى. ازاماتتار پوزيتيۆتى كوڭىل-كۇيدە بولىپ، 2026 -جىلدان وزگەرىستەر مەن جەتىستىكتەر كۇتۋدە. سوندىقتان دا، قيىندىقتارعا قاراماستان، 2025 -جىل ناقتى وزگەرىستەر مەن پروگرەستىڭ جىلى بولدى. 2026 -جىلدى قارسى الا وتىرىپ، قازاقستاندىقتار وپتيميزمگە تولى، العا جىلجۋعا دايىن، تۇراقتى دامۋ، تەحنولوگيالىق جەتىستىكتەر جانە الەۋمەتتىك تابىستار ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا نيەتتى.
الەۋمەت تانۋشىلار جۇرگىزگەن ساۋالناما قورىتىنىسى پرەزيدەنتكە، سپورت جۇلدىزدارىنا جانە مادەنيەت قايراتكەرلەرىنە كورسەتىلگەن قۇرمەت 2025 -جىلى ەلدە ءتۇرلى سالادا ىلگەرى جىلجۋ بايقالعانىن كورسەتەدى. سونىمەن قاتار، قازاقستاندىقتاردىڭ وتباسىلىق داستۇرلەرى دە ءوز ماڭىزىن جوعالتقان جوق. ساۋالناماعا قاتىسقانداردىڭ 85 پايىزدان استامى 2026 -جىلدى ۇيدە، وتباسىلىق ورتادا قارسى الاتىنىن ايتقان. ريات شوني
https://24.kz