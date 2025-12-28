قازاقستاندىقتار جاڭاجىلدىق داستارحان جايۋ ءۇشىن قانشا اقشا جۇمسايدى
استانا. KAZINFORM - وليۆە، بالىق قوسىلعان سالات، مانتى مەن اققاينار - جاڭاجىلدىق ۇستەلدىڭ ءسانى. Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى قازاقستاندا مەرەكەلىك داستارحان جايۋعا قانشا تەڭگە جۇمسالاتىنىن ەسەپتەپ شىقتى.
جاڭاجىلدىق باسقوسۋ تەك اس تا توك داستارحان ەمەس، وتباسىن بىرىكتىرەتىن سالت. ءار ءۇي سالاتتى ساندەپ، جەمىس-جيدەكتى ۇستەلگە قويىپ، داستارحاندى ماندارين مەن تاتتىگە تولتىرادى. ورتاعا اققاينار قويىپ، ءتۇن ورتاسىندا جاڭا جىلدى قارسى الادى.
بۇل كۇنى ادامدار ىستىق تاماقتى دا اسا ۇلكەن ىنتامەن دايىندايدى. قازاقستاندىقتاردىڭ كوبى سول ءتۇنى مانتى جاساپ، وتباسى مارە-سارە بولىپ، تويلاتادى.
مانتى: ىستىق تاماق
مانتى جاڭاجىلدىق داستارحاننان تابىلاتىن ەڭ نەگىزگى ىستىق تاعامنىڭ ءبىرى. ونىڭ نەگىزگى قۇرامى - تارتىلعان ەت. وڭىرلەردە كەلىسى ورتا ەسەپپەن وزگە دامدەۋىشتەردى قوسقاندا 3000-5900 تەڭگە.
ەلىمىز بويىنشا تارتىلعان ەت باعاسى ورال قالاسىندا تومەن، سايكەسىنشە مانتى دايىنداۋ قۇنى دا ارزانعا تۇسەدى. قازاقستاننىڭ باتىسىنداعى اقتاۋ مەن اتىراۋ قالالارىندا دا باعا وزگەگە قاراعاندا تومەن. ال ورتالىق پەن وڭتۇستىك جاقتا، ونىڭ ىشىندە قاراعاندى، شىمكەنت پەن تاراز قالالارىندا باعا ورتاشا قۇننان جوعارى. سەبەبى تارتىلعان ەت پەن قامىر قوسپاسىنىڭ باعاسى جوعارى.
ەڭ جوعارى باعا الماتى قالاسىندا تىركەلدى. مۇندا ءبىر كەلى تارتىلعان ەت باعاسى وزگە وڭىرلەرگە قاراعاندا جوعارى. سايكەسىنشە مانتى دايىنداۋ كەزىندە دە ونىڭ قۇنى وسە تۇسەدى.
وليۆە
سالاتتىڭ قۇرامى: جۇمىرتقا، كارتوپ، تۇزدالعان قيار، جاسىل بۇرشاق، شۇجىق جانە مايونەز.
«كوكونىس بولىگىنىڭ» ورتاشا باعاسى - 1300 تەڭگە. ال شۇجىق، مايونەز بەن جۇمارتقا باعاسى قالالاردا ءارتۇرلى:
ارزانى ورال، قىزىلوردا، اقتوبە قالالارىندا. مۇنداعى باعا - 2800-3800 تەڭگە ارالىعىندا.
ورتا تۇسىندا وسكەمەن، سەمەي، پەتروپاۆل، اقتاۋ، الماتى، تالدىقورعان، تاراز قالالارى تۇر. باعا - 3000-4100 تەڭگە.
استانا، قاراعاندى، جەزقازعان، قوستاناي، كوكشەتاۋ، شىمكەنت قالالارىندا باعا جوعارى. مۇنداعى باعا - 4000-4700 تەڭگە.
بالىق قوسىلعان سالات
جاڭاجىلدىق مازىرگە كىرگەن سالاتتىڭ ءبىرى وسى. قۇرامىنا قاجەتتى بارلىق ءونىمدى قوسقاندا باعا 2200 تەڭگەدەن باستالىپ، 3500 تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
ناتيجەسىندە ەڭ ارزانى اتىراۋ، تۇركىستان، سەمەي، اقتوبە قالالارىندا دايىندالادى. باعا 2200 تەڭگەدەن باستالادى.
ورتاشا باعا: كوپ قالادا 2500-3000 ت گ ارالىعىندا.
قىمباتى: استانا، الماتى، اقتاۋدا - 3000-3500 ت گ.
بۇل سالاتتى دايىنداۋ وليۆە ازىرلەگەنگە قاراعاندا ارزانعا تۇسەدى. قۇرامىنداعى بالىق پەن مايونەز باعاسى عانا جوعارى.
اققاينار مەن شىرىن
مەرەكەلىك داستارحاننىڭ اجىراسماس بولىگى - اققاينار. باعا ەلىمىزدىڭ قالالارىندا ءارتۇرلى:
ارزانى: الماتىدا 1700-2400 ت گ، اقتوبەدە 1800-3500 ت گ.
ورتاشا: تالدىكقورعان، اتىراۋ، شىمكەنتتە 2500-4000 ت گ.
قىمباتى: استانا، كوكشەتاۋدا 3000-10000 ت گ.
سالقىن سۋسىن مەن شىرىننىڭ ءليترى - 500-2000 ت گ.
سونىمەن بىرگە ۇستەل ۇستىنە ىدىستى تولتىرىپ جەمىس-جيدەك قويامىز. ەلىمىزدە الما مەن ماندارينگە ورتا ەسەپپەن 3000 - 5000 تەڭگە جۇمسايمىز.
وعان قوسا شايعا توقباسار، كونديتەرلىك ونىمدەر ساتىپ الامىز. تورت باعاسى ەلىمىزدە ورتا ەسەپپەن 5000 - 7000 تەڭگە تۇرادى.
قالالاردا داستارحان جايۋعا قانشا جۇمسالادى
جاڭاجىلدىق داستارحان جايۋعا قانشا قاجەت ەكەنىن ءبىلۋ ءۇشىن مانتى، ەكى ءتۇرلى سالات (وليۆە مەن بالىق قوسىلعان سالات)، اققاينار، الكوگولسىز سۋسىن، جەمىس-جيدەك پەن تورت باعاسى بىرىكتىرىلدى.
وعان جەڭسىك اس، اققايناردان دا وزگە ىشىمدىك پەن باسقا تاعام تۇرلەرىن قوسپاي، تەك نەگىزگىسىنىڭ باعاسىن بىلدىك. سونىمەن بىرگە داستارحانعا قاجەتتى تاعامنىڭ ءبارى ءبىر وتباسىنداعى ءتورت جانعا ەسەپتەلدى.
ناتيجەسىندە قورىتىندى باعا مىناداي:
ەڭ ارزانى (ورال، اقتوبە، اتىراۋ مەن قىزىلوردادا) - 21000- 26000 تەڭگە.
بۇل قالالاردا ەت باعاسى وزگە وڭىرگە قاراعاندا تومەن، كوكونىس قۇنى مەن شۇجىق ارزان. بۇل قاراپايىم عانا داستارحان جايۋعا قاجەتتى سوما.
ورتاشا باعا (وسكەمەن، سەمەي، پەتروپاۆل، تالدىقورعان، تاراز، اقتاۋ): 26000- 32000 تەڭگە.
وسى قالالاردا تارتىلعان ەت باعاسى جوعارى بولىپ تۇر. سالاتقا قاجەتتى زاتتار مەن سۋسىن قۇنى وسكەن. سوندىقتان داستارحان جايۋ كەزىندە ورشاتا قۇن تىركەلدى.
ەڭ جوعارى باعا (استانا، الماتى، قاراعاندى، شىمكەنت، قوستاناي، كوكشەتاۋ، جەزقازعان): 32000- 40000 تەڭگە.
ءىرى قالالار مەن ەلىمىزدىڭ استاناسىندا جاڭاجىلدىق داستارحان جويۋ قۇنى قىمبات. سەبەبى تارتىلعان ەت، بالىق، كونديتەرلىك ءونىم مەن ىشىمدىك قۇنى جوعارى، سونىمەن بىرگە مۇندا قاجەتتى زاتتارعا تاڭداۋ كوپ.
ەلىمىزدىڭ قالالارىنداعى داستارحان جويۋ قۇنىن ەسەپتەپ، كەيبىر وڭىرلەر اراسىنان ەكى ەسە ايىرماشىلىقتى كوردىك. ايماقتاردا باعا ءارتۇرلى بولعانىمەن، كوپشىلىك ءبىز تاڭداعان سالات، جەمىس پەن كونديتەرلىك ءونىمدى، ىستىق تاماقتى ۇستەل ۇستىنە قويادى. تەك باعا وزگەشە. جاڭا جىل ءتۇنى چەكتەگى سوما ەمەس، كوڭىل-كۇي، سالت پەن وتباسىنداعى ىستىق ىقىلاس قانا ماڭىزدى ەكەنىن كورەمىز.
بۇعان دەيىن قازاقستانداعى شىرشا باعاسى تۋرالى جازىلدى.