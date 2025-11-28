قازاقستاندىقتار جاڭا جىلدا قاي كۇندەرى دەمالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار كەلەر جىلى قاڭتار ايىندا جاڭا جىل مەرەكەسىنە وراي ۇزاق دەمالىسقا شىعادى. كۇنتىزبەلىك ەسەپكە سايكەس، بەس كۇندىك جانە التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىمەن ەڭبەك ەتەتىن ازاماتتاردىڭ دەمالىس كۇندەرى ءارتۇرلى بولادى.
بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسى ءۇشىن:
30-31 - جەلتوقسان - جۇمىس كۇندەرى؛
1-2- قاڭتار - جاڭا جىلدىق دەمالىستار؛
3-4 -قاڭتار - دەمالىس كۇندەرى؛
5-6 -قاڭتار - جۇمىس كۇندەرى؛
7-قاڭتار - روجدەستۆو مەرەكەسىنە وراي دەمالىس.
بۇل ساناتتاعى قىزمەتكەرلەر جالپى 12 كۇن دەمالادى.
التى كۇندىك جۇمىس اپتاسى ءۇشىن:
30-31 -جەلتوقسان - جۇمىس كۇندەرى؛
1-2-قاڭتار - جاڭا جىلدىق دەمالىستار؛
3 - قاڭتار (سەنبى) - جۇمىس كۇنى؛
4 - قاڭتار (جەكسەنبى) - دەمالىس؛
5-6 - قاڭتار - جۇمىس كۇندەرى؛
7 - قاڭتار - روجدەستۆو مەرەكەسى.
التى كۇندىك رەجيمدەگىلەر ءۇشىن جالپى 7 كۇن دەمالىس قاراستىرىلعان.
سونىمەن قاتار مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ قىسقى كانيكۋلى 29 -جەلتوقساننان 7-قاڭتارعا دەيىن جالعاسادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستاندىقتار جىل سوڭىندا 16-جەلتوقسان - تاۋەلسىزدىك كۇنى مەرەكەسىندە دە دەمالادى.