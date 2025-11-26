ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:43, 26 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستاندىقتار جاڭا جىل مەرەكەسىندە نەشە كۇن دەمالادى

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ 31-جەلتوقسانى سارسەنبىگە تۇسەدى جانە قازاقستاندا جۇمىس كۇنى بولىپ قالا بەرەدى.

    Астана жаңа жылдық безендіруі
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    جاڭا جىل مەرەكەسىندە قازاقستاندىقتار قاتارىنان ءتورت كۇن دەمالادى - 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان 4-قاڭتارىنا دەيىن. 5 جانە 6-قاڭتار - جۇمىس كۇندەرى، ال 7-قاڭتار - روجدەستۆو مەرەكەسىنە بايلانىستى دەمالىس.

    2025-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا سەگىز دەمالىس كۇنى سەنبى جانە جەكسەنبىگە سايكەس كەلەدى. ال 16-جەلتوقسان - تاۋەلسىزدىك كۇنىنە بايلانىستى دەمالىس بولادى. 2025-جىلى قازاقستان تاۋەلسىزدىكتىڭ 34 جىلدىعىن اتاپ وتەدى.

    بۇعان دەيىن ەڭبەك مينيسترلىگى حالىقارالىق تاجىريبەنى زەرتتەپ، 31-جەلتوقساندى دەمالىس ەتۋ ماسەلەسىن قاراستىرعان. ۆەدومستۆو وكىلى شالقار ورازبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، كوپتەگەن ەلدەردە 31-جەلتوقسان - جۇمىس كۇنى، ال 1-2-قاڭتار - مەرەكەلىك دەمالىستار. وسىعان بايلانىستى مينيسترلىك 31-جەلتوقساندى دەمالىس كۇنى رەتىندە بەلگىلەمەيتىنىن حابارلادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
