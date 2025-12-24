قازاقستاندىقتار فرانسياداعى تاۋ شاڭعىسى كۋرورتىنا تەگىن بارا الادى
استانا. قازاقپارات - فرانسياداعى سەن-كولومبان دە-ۆيللار تاۋ شاڭعىسى كۋرورتى بيىل قىستا شاڭعىمەن تەگىن سىرعاناۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر. الايدا بۇل شەشىم تۋريست تارتۋ ءۇشىن ەمەس، كۇردەلى قارجىلىق جاعدايعا بايلانىستى قابىلدانعان، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
Euronews مالىمەتىنشە، مۋنيتسيپاليتەت اقىلى جۇيەنى قولدانۋ ودان باس تارتقاننان دا قىمباتقا تۇسەتىنىن رەسمي تۇردە مويىندادى.
ەۋروپادا كوتەرگىشتەر مەن سكي-پاسستار باعاسى ۇزدىكسىز قىمباتتاپ جاتقان كەزەڭدە مۇنداي قادام تۇسىنىكسىز كورىنەدى. دەگەنمەن جەرگىلىكتى بيلىك بۇل ماركەتينگتىك ايلا ەمەس، ەكونوميكالىق ءماجبۇرلى شارا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ساۆويا وڭىرىندەگى، تەڭىز دەڭگەيىنەن شامامەن 1100 مەتر بيىكتىكتە ورنالاسقان شاعىن اۋىل سوڭعى 25 جىلعا جۋىق ۋاقىت بويى شىعىنمەن كۇرەسىپ كەلەدى. بۇرىن جىل سايىنعى تاپشىلىق 400-600 مىڭ ەۋرو شاماسىندا بولسا، سوڭعى ماۋسىمداردا قاردىڭ تۇراقسىز تۇسۋىنە بايلانىستى بۇل كورسەتكىش كۇرت وسكەن. 2025-جىلى كۋرورتتىڭ وپەراتسيالىق شىعىنى 1 ميلليون ەۋروعا جەتكەن.
ال مۋنيتسيپاليتەتتىڭ جىلدىق جالپى بيۋجەتى نەبارى 2,7 ميلليون ەۋرو بولعاندىقتان، مۇنداي سالماق جەرگىلىكتى قارجىعا اسا اۋىر سوققى بولدى.
قالا مەرى پەر-يۆ بوننيۆاردىڭ ايتۋىنشا، بيۋجەت قارجىسىنىڭ 40 پايىزىنا دەيىن زيان شەگىپ وتىرعان تاۋ شاڭعىسى ينفراقۇرىلىمىن ۇستاپ تۇرۋعا جۇمسالعان. بۇل فرانسياداعى جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ تۋرالى زاڭناماعا قايشى كەلىپ، پرەفەكتۋرانىڭ ارالاسۋىنا سەبەپ بولعان. ناتيجەسىندە بيلىك شىعىندى شۇعىل قىسقارتۋدى، ءتىپتى كوتەرگىشتەردىڭ ءبىر بولىگىن نەمەسە بارلىعىن جابۋدى تالاپ ەتكەن.
جاعدايدى قيىنداتقان تاعى ءبىر جايت - سەن-كولومبان-دە-ۆيللار كۋرورتىنىڭ 2003-جىلدان بەرى مۇشە بولىپ كەلگەن Les Sybelles بىرىككەن شاڭعى ايماعىنان شىعۋى.
سكي-پاسس ساتۋدى ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن كاسسالار مەن بيلەت جۇيەسىنە ءبىر ماۋسىمدا 36-41 مىڭ ەۋرو قاجەت بولسا، بولجانعان تابىس بار بولعانى 18 مىڭ ەۋرودان اسپايتىنى بەلگىلى بولعان.
ءىس جۇزىندە ءبىز ءۇشىن اقى الماۋ الدەقايدا ارزان، - دەدى قالا مەرى.
مۋنيتسيپاليتەتتىڭ ەسەبىنشە، تەگىن فورماتقا كوشۋ 150-200 مىڭ ەۋرو كولەمىندە شىعىندى تالاپ ەتەدى. بۇل وتكەن قىسپەن سالىستىرعاندا شامامەن بەس ەسە از.
بيىلعى ماۋسىمدا كۋرورت شەكتەۋلى رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى: ەكى كوتەرگىش پەن بالالارعا ارنالعان شاعىن تراسسا عانا اشىق. نەگىزگى ماقساتتى اۋديتوريا - وتباسىلار مەن شاڭعى تەبۋدى ەندى ۇيرەنىپ جۇرگەندەر. الايدا ورتاشا بيىكتىكتەگى قاردىڭ تۇراقسىزدىعىن ەسكەرسەك، بۇل فورماتتىڭ قانشالىقتى سۇرانىسقا يە بولاتىنى ازىرگە بەلگىسىز.
جەرگىلىكتى بيلىك بۇل قىستى ۇزاقمەرزىمدى شەشىم ەمەس، وتپەلى كەزەڭ دەپ باعالاپ وتىر. مەردىڭ ايتۋىنشا، 1100 مەتر بيىكتىكتە تاۋ شاڭعىسى سپورتى كليماتتىڭ جىلدام وزگەرۋىنە بايلانىستى الداعى ۋاقىتتا مۇلدە جويىلۋى مۇمكىن.
وسى سەبەپتى سەن-كولومبان-دە-ۆيللار قازىردىڭ وزىندە بالاما باعىتتاردى دامىتۋعا كىرىسكەن: قاردا جاياۋ سەرۋەندەۋ، جاياۋ مارشرۋتتار جانە جازعى تۋريزم. بۇل باعىتتار تۇراقتى سۇرانىس كورسەتىپ وتىر.
تەگىن ماۋسىمنىڭ قورىتىندىسى كوكتەمدە شىعارىلادى. قارجىلىق جانە تۋريستىك تالداۋ ءساۋىر ايىنا جوسپارلانعان. سونىڭ ناتيجەسىندە بۇل مودەلدى بولاشاقتا قايتالاۋ نەمەسە وزگەرتۋ ماسەلەسى شەشىلەدى.
ازىرگە الپىدە سيرەك كەزدەسەتىن مۇمكىندىك - شاڭعىمەن تەگىن سىرعاناۋ قولجەتىمدى بولىپ وتىر. ال كۋرورت باسشىلىعى قارعا عانا تاۋەلدى ەمەس، اناعۇرلىم تۇراقتى دامۋ جولىن ىزدەۋدى جالعاستىرۋدا.