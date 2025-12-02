قازاقستاندىقتار ءۇشىن قىستا بارۋعا بولاتىن ەلدەر
استانا. KAZINFORM - قىس مەزگىلى كوپشىلىك ءۇشىن دەمالىسقا شىعىپ، جاڭا ەلدەردى كورىپ قايتاتىن ەڭ قولايلى ۋاقىتتىڭ ءبىرى. اۋا رايىنىڭ سۋىقتىعى، كۇننىڭ قىسقا بولۋى ادامداردى جىلى ايماقتارعا نەمەسە باعاسى ارزان تۋريستىك باعىتتارعا باعىتتايدى.
قازاقستاندىقتار اراسىندا قىستا شەتەلگە شىعۋ بۇرىنعىدان دا جيىلەپ كەلەدى. اسىرەسە ۆيزاسى جەڭىل، جول اقىسى قىمبات ەمەس، كۇندەلىكتى شىعىندارى قولجەتىمدى ەلدەرگە سۇرانىس جوعارى.
وسى ورايدا، El.kz ينتەرنەت پورتالى قازاقستاندىقتار ءۇشىن قىستا بارۋعا تۇرالىق جانە باعاسى جاعىنان ەڭ قولايلى مەملەكەتتەر ءتىزىمىن ۇسىندى.
تۇركيا - جىل بويى سۇرانىسى ساقتالاتىن باعىت
قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن تۇركيا ەڭ قولايلى جانە ۇنەمدى دەمالىس ورنىنىڭ ءبىرى. قىستا بۇل ەلدە تۋريست كوپ بولمايدى، سوندىقتان قوناق ءۇي باعاسى ايتارلىقتاي تومەندەيدى. ىستامبۇل، انتاليا مەن يزميرگە اپاراتىن تىكەلەي رەيستەردىڭ بولۋى دا ۇلكەن جەڭىلدىك. قىس ايلارىندا اۋا رايى جۇمساق، تاريحي ورىندار مەن ساۋدا ورتالىقتارىن ارالاۋعا وتە قولايلى. كۇندەلىكتى شىعىندار دا اسا قىمبات ەمەس.
بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى - جىلى كليمات پەن قولجەتىمدى رەيستەر
قىستا جىلى تەڭىز ىزدەيتىندەر ءۇشىن ب ا ءا ەڭ قولايلى نۇسقا. قازىر استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنان دۋباي مەن ابۋ-دابيعا تىكەلەي ارزان رەيستەر تابۋ وتە وڭاي. قانداي ماۋسىم بولماسىن، ەل قاۋىپسىزدىگى، سەرۆيس دەڭگەيى جانە قىسقا مەرزىمدە ساپالى دەمالىس ۇيىمداستىرۋ مۇمكىندىگىمەن ەرەكشەلەنەدى. باعاسى تۇركياعا قاراعاندا جوعارى بولعانىمەن، الدىن الا برونداۋ ارقىلى قولجەتىمدى نۇسقالار تابۋعا بولادى.
تايلاند - قولجەتىمدى تروپيكتەر
قىستا تروپيكالىق ايماققا بارعىسى كەلەتىندەر ءۇشىن تايلاند ەڭ قولايلى باعىت سانالادى. بيلەتتەردىڭ قۇنى سوڭعى جىلدارى ارزانداپ، قازاقستاننان چارتەرلىك رەيستەر كوبەيۋدە. پحۋكەت، پاتتايا، بانگكوك سياقتى قالالار قىس مەزگىلىندە تۋريستەرگە تولى بولسا دا، ارزان قوناق ۇيلەر مەن حوستەلدەر كوپ كەزدەسەدى. تاعام، كولىك جانە ويىن-ساۋىق باعالارى دا قالتاعا سالماق سالمايدى.
مىسىر - تاريحي دەمالىسقا قىزىعاتىندارعا تاپتىرماس باعىت
قىستا قازاقستاننان مىسىرعا تىكەلەي چارتەرلىك رەيستەر ءجيى ۇشادى. حۋرگادا مەن شارم-ەش-شەيح دەمالىس ورىندارىندا قىستا اۋا تەمپەراتۋراسى 20-25 گرادۋس شاماسىندا بولادى. بارلىق قىزمەت تۇرلەرى «all inclusivE» جۇيەسىمەن ۇسىنىلاتىندىقتان، باعاسى دا اسا جوعارى ەمەس. سونىمەن قاتار مىسىر تاريحي ەسكەرتكىشتەرىمەن، پيراميدالارىمەن جانە قىزىل تەڭىزدىڭ سۋاستى الەمىمەن تارتىمدى.
گرۋزيا - باعا قولجەتىمدى، مادەنيەتى جاقىن ەل
قىستا بارۋعا بولاتىن تاعى ءبىر جاقىن ءارى ارزان باعىت - گرۋزيا. قازاقستاننان تبيليسي مەن باتۋميگە تىكەلەي رەيستەر بار. گرۋزيادا قىستا تۋريست از، قوناق ءۇي مەن تاماقتانۋ باعاسى تومەندەيدى. قالانىڭ ەسكى كوشەلەرىن ارالاۋ، ۇلتتىق تاعامداردى كورۋ نەمەسە قىسقى تاۋ-شاڭعى كۋرورتتارىن سىناپ كورۋ بارلىعى دا قىمباتقا تۇسپەيدى.
قىرعىزستان مەن وزبەكستان - ەڭ جاقىن ءارى ەڭ ۇنەمدى دەمالىس
بيۋجەتى شەكتەۋلى ازاماتتار ءۇشىن كورشىلەس ەلدەر ەڭ قولايلى نۇسقا. قىرعىزستاننىڭ ىستىقكولى قىستا تىنىش ءارى ارزان، ال بىشكەك پەن وش قالالارى تاريحي ورىندارىمەن ەرەكشەلەنەدى. وزبەكستاندا سامارقاند، بۇحارا، حيۋا سياقتى قالالارعا بارۋ، باعاسى ءتيىمدى ءارى قىس مەزگىلىندە اۋا رايى جايلى. ۆيزا قاجەت ەمەس، جول اقىسى دا ەداۋىر تومەن.
قىستا شەتەلدە دەمالۋ ءۇشىن قالتاعا سالماق تۇسىرمەي-اق ساياحاتتاۋعا بولادى. ەڭ باستىسى سەنمىدى قوسىمشالاردى قولدانىپ، جاتىن ورىندى جايلى ەتىپ تاڭداساڭىز جەتكىلىكتى.