ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:33, 27 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستاندىقتار ءبىر كۇندە العاشقى ا ە س- كە 10 مىڭعا جۋىق اتاۋ ۇسىندى

    استانا. KAZINFORM - ءبىر تاۋلىك ىشىندە eGov Mobile قوسىمشاسى ارقىلى قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنا اتاۋ بەرۋ بويىنشا 9945 ۇسىنىس كەلىپ ءتۇستى.

    Өзбекстан АЭС-ке қажетті салқындату жүйесін Мажарстаннан алады
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    بۇل تۋرالى اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگى حابارلادى.

    ايتا كەتەيىك، ا ە س- كە ەڭ ۇزدىك اتاۋ بەرۋ جونىندەگى جالپىحالىقتىق كونكۋرس 25-قىركۇيەك كۇنى ساعات 12:00 دە باستالدى. وعان قاتىسۋ eGov Mobile موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى جۇرگىزىلەدى: باستى بەتتە «ا ە س- كە اتاۋ ۇسىنىڭىز» دەگەن باننەر ورنالاستىرىلعان.

    باستامانىڭ ماقساتى - بولاشاق ستانتسيانىڭ تاريحي، مادەني جانە ۇلتتىق ماڭىزىن ايقىندايتىن اتاۋدى تاڭداۋ.

    بايقاۋعا ەلىمىزدىڭ كەز كەلگەن تۇرعىنى قاتىسا الادى. ول ءۇشىن:

    - ءتىلدى تاڭداۋ (قازاق نەمەسە ورىس)؛

    - اتاۋدىڭ ءوز نۇسقاسىن ۇسىنۋ؛

    - قاجەت بولعان جاعدايدا ونىڭ ءمانىن قىسقاشا ءتۇسىندىرۋ؛

    - كونكۋرستىڭ رەسمي ەرەجەلەرىمەن تانىسقانىن راستاۋ قاجەت.

    ۇسىنىستار 2025-جىلعى 10-قازان ساعات 23:59 عا دەيىن قابىلدانادى. كونكۋرستىڭ ەرەجەلەرىمەن ق ر اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگىنىڭ رەسمي سايتىندا جانە ۆەدومستۆونىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرىندەگى پاراقشالارىندا تانىسۋعا بولادى.

    ۇيىمداستىرۋشىلار ەلىمىزدىڭ بارلىق ازاماتتارىن ەنەرگەتيكاسى تاريحىنا ۇلەس قوسىپ، قازاقستانداعى العاشقى ا ە س- كە اتاۋ ۇسىنۋعا شاقىرادى.

    ايتا كەتەيىك، 25-قىركۇيەك كۇنى ساعات 12:00 دە قازاقستاندا العاشقى اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنا ۇزدىك اتاۋ بەرۋ بويىنشا جالپىحالىقتىق كونكۋرس باستالدى.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
