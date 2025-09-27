قازاقستاندىقتار ءبىر كۇندە العاشقى ا ە س- كە 10 مىڭعا جۋىق اتاۋ ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ءبىر تاۋلىك ىشىندە eGov Mobile قوسىمشاسى ارقىلى قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنا اتاۋ بەرۋ بويىنشا 9945 ۇسىنىس كەلىپ ءتۇستى.
بۇل تۋرالى اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگى حابارلادى.
ايتا كەتەيىك، ا ە س- كە ەڭ ۇزدىك اتاۋ بەرۋ جونىندەگى جالپىحالىقتىق كونكۋرس 25-قىركۇيەك كۇنى ساعات 12:00 دە باستالدى. وعان قاتىسۋ eGov Mobile موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى جۇرگىزىلەدى: باستى بەتتە «ا ە س- كە اتاۋ ۇسىنىڭىز» دەگەن باننەر ورنالاستىرىلعان.
باستامانىڭ ماقساتى - بولاشاق ستانتسيانىڭ تاريحي، مادەني جانە ۇلتتىق ماڭىزىن ايقىندايتىن اتاۋدى تاڭداۋ.
بايقاۋعا ەلىمىزدىڭ كەز كەلگەن تۇرعىنى قاتىسا الادى. ول ءۇشىن:
- ءتىلدى تاڭداۋ (قازاق نەمەسە ورىس)؛
- اتاۋدىڭ ءوز نۇسقاسىن ۇسىنۋ؛
- قاجەت بولعان جاعدايدا ونىڭ ءمانىن قىسقاشا ءتۇسىندىرۋ؛
- كونكۋرستىڭ رەسمي ەرەجەلەرىمەن تانىسقانىن راستاۋ قاجەت.
ۇسىنىستار 2025-جىلعى 10-قازان ساعات 23:59 عا دەيىن قابىلدانادى. كونكۋرستىڭ ەرەجەلەرىمەن ق ر اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگىنىڭ رەسمي سايتىندا جانە ۆەدومستۆونىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرىندەگى پاراقشالارىندا تانىسۋعا بولادى.
ۇيىمداستىرۋشىلار ەلىمىزدىڭ بارلىق ازاماتتارىن ەنەرگەتيكاسى تاريحىنا ۇلەس قوسىپ، قازاقستانداعى العاشقى ا ە س- كە اتاۋ ۇسىنۋعا شاقىرادى.
