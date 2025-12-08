قازاقستاندىقتار ب ا ءا- دە سۋعا جۇزۋدەن توپ جاردى
وتانداستارىمىز اشىق سۋعا جۇزۋدەن الەم چەمپيوناتىندا ۇزدىك شىقتى. اراب امىرلىكتەرىندە وتكەن دودادا ەل قورجىنى بىرنەشە مەدالمەن تولىقتى.
سپرينت باسەكەسىندە استانالىق تاعي مەدەت ۇلى، جاڭگىر كەكشىكبايەۆ جانە دەميان سوباداج كۇمىس، قولا يەلەنسە، 63 جاستاعى ەلوردا تۇرعىنى ايگۇل سارسەنبايەۆا التىنشى ورىننان كورىندى. جاس ورەندەرىمىز دە جوعارى كورسەتكىش تىركەپ، ولجالى بولدى. جالپى بايراقتى باسەكەگە 50 گە تارتا مەملەكەتتەن 3 مىڭ سپورتشى قاتىستى. جارىس جولىنا الدىمەن ەرەسەكتەر، كەيىن بالالار شىعىپ، 2, 5 جانە 10 شاقىرىم ارالىقتى ەڭسەردى.
«Oceanman» (وۋشنمەن) - الەمنىڭ ءتۇرلى ەلدەرىندە وتەتىن بىرنەشە كەزەڭدىك چەمپيونات. ول سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ۇستاناتىن جانداردى ىنتالاندىرۋعا ارنالعان.
ايگۇل سارسەنبايەۆا، جارىسقا قاتىسۋشى:
- كەلەسىدە قاتىساتىن جارىستا بۇدان دا جاقسى جەتىستىككە قول جەتكىزەمىن دەگەن ۇمىتتەمىن. بۇل مەن ءۇشىن العاشقى حالىقارالىق چەمپيونات. قىركۇيەك ايىندا يسپانيادا وتەتىن وۋشنمەنگە بارۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن. ماعان قولداۋ كورسەتكەندەرگە راقمەت ايتامىن. سپورتقا كەش كەلسەم دە ونىمەن ءارقاشان اينالىسۋعا بولاتىنىن ءتۇسىندىم.
دميتري سوروكين، جاتتىقتىرۋشى:
- دۋبايداعى وۋشنمەن ماۋسىمىندا 2 كۇمىس جانە 1 قولا مەدال ولجالادىق. كورسەتكىشكە كوڭىلىم تولدى. بالالار جوسپار بويىنشا ءجۇرىپ كەلەدى. الداعى ماقساتتارىمىز بۇدان دا اۋقىمدى.
https://24.kz