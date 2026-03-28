قازاقستاندىقتار اراسىندا اۋىر جاراقات العاندار جوق –س ءى م رەسەيدەگى وقيعاعا قاتىستى
استانا. KAZINFORM – ق ر س ءى م رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ رەسەيدىڭ لەنينگراد وبلىسىندا بولعان جانجالعا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەرىپ، سانكت-پەتەربۋرگتەگى باس كونسۋل قازاقستان ازاماتتارىنا قولداۋ كورسەتىپ جاتقانىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، 2026-جىلعى 26-ناۋرىزدا لەنينگراد وبلىسىنىڭ ۋست-لۋگا ۆاحتالىق اۋىلىندا تۇرمىستىق سيپاتتاعى وقيعا بولىپ، وعان قازاقستان ازاماتتارى دا قاتىسقان.
- جاعدايدى جان-جاقتى جانە وبەكتيۆتى انىقتاۋ ماقساتىندا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ءتيىستى پروتسەسسۋالدىق شارالار جۇرگىزىپ، قاقتىعىسقا قاتىسۋشىلار ۇستالدى. قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋ ارەكەتتەرى جالعاسىپ جاتىر. قولداعى مالىمەتتەرگە سايكەس، قازاقستان ازاماتتارى اراسىندا اۋىر جاراقات العان نەمەسە اۋرۋحاناعا جاتۋدى قاجەت ەتەتىن تۇلعالار جوق. وقيعا ورنىنداعى جاعداي تۇراقتى جانە ءتيىستى قىزمەتتەردىڭ باقىلاۋىندا، - دەدى جەتىبايەۆ.
ق ر س ءى م رەسمي وكىلى اتاپ وتكەندەي، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سانكت-پەتەربۋرگتەگى باس كونسۋلدىعى قىزمەتكەرلەرى رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى وكىلدەرىمەن تۇراقتى بايلانىستا.
- باس كونسۋل وقيعا ورنىنا بارىپ، قازاقستان ازاماتتارىنا قاجەتتى كونسۋلدىق-قۇقىقتىق قولداۋ كورسەتىپ، بارلىق جاعدايدى ناقتىلاپ وتىر، - دەدى ول.
ەسكە سالساق، كەشە الەۋمەتتىك جەلىلەردە رەسەيدەگى قۇرىلىس نىساندارىنىڭ بىرىندە بولعان جاپپاي توبەلەستىڭ ۆيدەوسى قىزۋ تالقىعا ءتۇستى. بۇلاردىڭ اراسىندا قازاقستان ازاماتتارى بولۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلدى. ءوز كەزەگىندە ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى شۇعىل تەكسەرۋ جۇمىستارىن باستاعانىن مالىمدەدى.