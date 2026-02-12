قازاقستاندىقتار التىن قۇيما ساتىپ الۋدى كوبەيتتى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىقتار التىن قۇيمالاردى ساتىپ الۋدى جالعاستىرۋدا. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ق ر ۇلتتىق بانكى 2025-جىلى ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر (بۇدان ءارى – ە د ب) مەن بانكتىك ەمەس جەكەلەگەن ايىرباستاۋ پۋنكتەرىنە جالپى سالماعى 889,5 كەلى 27807 ولشەمدى قۇيما ساتتى.
ولشەمدى قۇيمالار كوپ ساتىلعان وڭىرلەر: الماتى (20526 دانا، 74 پايىز)، استانا (1650 دانا، 6 پايىز) جانە شىمكەنت (1099 دانا، 4 پايىز).
2025-جىلى ە د ب مەن بانكتىك ەمەس جەكەلەگەن ايىرباستاۋ پۋنكتەرى كەرى ساتىپ العاندى ەسكەرگەندە، حالىققا جالپى سالماعى 1,1 ت - 40799 ولشەمدى قۇيما ساتتى. باعدارلاما ىسكە قوسىلعالى ساتىلعان التىن قۇيمالاردىڭ جالپى سانى – 263479، ال ولاردىڭ جالپى سالماعى - 9 ت. حالىق اراسىندا سۇرانىسقا يە التىن قۇيمانىڭ سالماعى - 10 گرام. ساتىلعان كولەمنەن ونىڭ جالپى ۇلەسى 26 پايىز - 67833 دانا. ودان كەيىنگىسى 5 گرامدىق قۇيما، ساتىلعانى - 57847 دانا (22 پايىز)، 100 گرامدىق قۇيمادان - 53289 دانا (20 پايىز)، 20 گرامدىقتان - 49154 دانا (19 پايىز) جانە 50 گرامدىق قۇيمادان - 35356 دانا (13 پايىز)، - دەپ حابارلادى ۇلتتىق بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءاربىر التىن قۇيما قورعاۋ ەلەمەنتتەرىمەن قاپتالعان (قۇيمانىڭ اينا بەتى، ميكروتەكست جانە بەدەرلى جيەگى بار) جانە مەحانيكالىق زاقىمدانۋدان قورعايتىن ارنايى قوراپقا سالىنىپ شىعادى. سول ارقىلى قۇيمانىڭ اشىلعان-اشىلماعانىن وڭاي تەكسەرۋگە بولادى.
بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتكەندەي، قورعانىش قورابى ساپا سەرتيفيكاتى بولىپ تا سانالادى. سوندىقتان، ماماندار التىن قۇيمانى ۇقىپتى ساقتاپ، قورابىن بۇلدىرمەۋگە كەڭەس بەرەدى.
التىن قۇيما - سەنىمدى ينۆەستيتسيا قۇرالى. التىن قۇيمالار نارىعىنداعى وتىمدىلىكتىڭ باستى كەپىلى - بانك پەن بانكتىك ەمەس ايىرباستاۋ پۋنكتەرى كليەنتكە اقشانى سول كۇنى تولەي وتىرىپ، التىن قۇيمالاردى كەرى ساتىپ الا الادى.