قازاقستاندىقتار 2026-جىلى قانشا كۇن دەمالادى؟
استانا. قازاقپارات - 2026-جىل قازاقستاندىقتار ءۇشىن دەمالىس تۇرعىسىنان ىڭعايلى. اسىرەسە مەملەكەتتىك جانە ۇلتتىق مەرەكەلەردىڭ اپتانىڭ ءساتتى كۇندەرىنە سايكەس كەلۋى بەس كۇندىك جۇمىس كەستەسىمەن ەڭبەك ەتەتىن ازاماتتار ءۇشىن ءتىپتى قولايلى بولماق، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
كۇنتىزبەگە زەر سالساق، جىل بويى قاتارىنان ءۇش كۇن جانە ودان دا كوپ دەمالۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن «ۇزاق ۋيكەندتەر» جيى كەزدەسەدى. مۇنداي قولايلى جاعداي وتباسىلىق دەمالىستى الدىن الا جوسپارلاۋعا، ساپارلار مەن تۋرلاردى ەرتەرەك برونداۋعا جانە ەڭبەك پەن تىنىعۋ اراسىنداعى تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋعا جول اشادى.
جاڭا جىل دەمالىسپەن باستالدى
جىل ءداستۇرلى تۇردە ۇزاق دەمالىسپەن باستالدى. قاڭتار باستالىسىمەن قاتارىنان ءتورت كۇن دەمالعان قازاقستاندىقتار اپتا ورتاسىندا تاعى ءبىر تىنىعىپ الادى. سەبەبى 7-قاڭتار - روجدەستۆو مەرەكەسى سارسەنبىگە تۋرا كەلەدى جانە رەسمي دەمالىس كۇنى بولىپ سانالادى. اپتانىڭ ورتاسىندا بەرىلەتىن بۇل ءۇزىلىس تە جۇمىس قارقىنىن جەڭىلدەتەدى.
كوكتەم: ناۋرىز بەن مامىر - مەيرامعا تولى كەزەڭ
2026-جىلدىڭ كوكتەمى دەمالىس كۇندەرىنىڭ سانى جاعىنان ناعىز رەكوردشى كەزەڭ بولماق.
ناۋرىز ايىندا قازاقستاندىقتاردى بىردەن بىرنەشە مەرەكەلىك دەمالىس كۇتەدى:
8-ناۋرىز - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى: 7-9-ناۋرىز ارالىعى، قاتارىنان ءۇش كۇن دەمالىس؛
ناۋرىز مەيرامى: 21-25-ناۋرىز - قاتارىنان بەس كۇن دەمالىس. بۇل - كوكتەمگى ەڭ ۇزاق ءارى ماڭىزدى مەرەكەلىك اپتا.
مامىر ايى دا دەمالىسقا باي:
1-مامىر - قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنى: 1-3-مامىر، ءۇش كۇن دەمالىس؛
7-مامىر - وتان قورعاۋشى كۇنى: بەيسەنبى، ءبىر كۇن دەمالىس؛
9-مامىر - جەڭىس كۇنى: 9-11-مامىر ارالىعى، ءۇش كۇن دەمالىس.
بۇدان بولەك، الدىن الا ەسەپ بويىنشا، قۇربان ايت مەرەكەسى 27-مامىرعا (سارسەنبى) ءتۇسىپ وتىر. بۇل كۇن دە رەسمي دەمالىس بولىپ بەلگىلەنەدى.
جاز: دەمالىس ماۋسىمىن تولىقتىراتىن مەرەكەلەر
جازعى كەزەڭ ادەتتە ەڭبەك دەمالىستارىمەن تۇسپا- تۇس كەلەدى. 2026-جىلى ونى مەملەكەتتىك مەرەكەلەر ودان ءارى ارلەندىرە تۇسەدى.
استانا كۇنى: 4-6-شىلدە ارالىعى - ءۇش كۇن دەمالىس؛
كونستيتۋتسيا كۇنى: 29-31-تامىز - قاتارىنان ءۇش كۇن دەمالىس.
بۇل كۇندەر جازعى دەمالىستى جوسپارلاعان ازاماتتار ءۇشىن قوسىمشا مۇمكىندىك بولماق.
كۇز بەن قىس: ماڭىزدى داتالارمەن اياقتالاتىن جىل
جىل سوڭىندا دا قازاقستاندىقتار دەمالىستان قاعىلمايدى.
25-قازان - رەسپۋبليكا كۇنى: 24-26-قازان ارالىعى، ءۇش كۇن دەمالىس؛
16-جەلتوقسان - تاۋەلسىزدىك كۇنى: سارسەنبىگە سايكەس كەلەدى جانە رەسمي مەرەكەلىك دەمالىس سانالادى.
جالپى العاندا، 2026-جىل - دەمالىستى ءتيىمدى جوسپارلاۋعا تاپتىرماس جىل. ۇزاق ۋيكەندتەردىڭ كوپتىگى ازاماتتارعا جۇمىس پەن جەكە ءومىر اراسىنداعى تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋعا، ىشكى جانە سىرتقى تۋريزمگە كوڭىل بولۋگە، وتباسىمەن جانە جاقىندارىمەن كوبىرەك ۋاقىت وتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سوندىقتان بيىلعى جىلدىڭ كۇنتىزبەسىن ەرتەرەك قاراپ، دەمالىس جوسپارلارىن الدىن الا جاساعان ءجون.