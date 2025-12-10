قازاقستاندىقتار 2026-جىلى قانشا كۇن دەمالادى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار 2026-جىلى قالاي دەمالاتىن بولدى؟ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مەرەكەلىك جانە اۋىستىرىلعان دەمالىس كۇندەرى كورسەتىلگەن وندىرىستىك كۇنتىزبەنى جاريالادى.
2026-جىلعى مەرەكەلىك كۇندەر ءتىزىمى وزگەرىسسىز قالدى. بۇعان دەيىن 1-ماۋسىم - بالالاردى قورعاۋ كۇنىن دەمالىس ەتۋ ۇسىنىلعانىمەن، قابىلدانبادى.
قازاقستانداعى 2026-جىلعى مەرەكەلىك، جۇمىس ىستەمەيتىن كۇندەر ءتىزىمى
مەملەكەتتىك مەرەكەلەر:
• جاڭا جىل - 1-2-قاڭتار؛
• حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى – 8-ناۋرىز؛
• ناۋرىز مەيرامى - 21-23-ناۋرىز؛
• قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنى – 1-مامىر؛
• وتان قورعاۋشىلار كۇنى – 7-مامىر؛
• جەڭىس كۇنى – 9-مامىر؛
• استانا كۇنى – 6-شىلدە؛
• قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى كۇنى – 30-تامىز؛
• تاۋەلسىزدىك كۇنى – 16-جەلتوقسان.
ۇلتتىق مەرەكە:
• رەسپۋبليكا كۇنى – 25-قازان.
ەكى ءدىني مەرەكە:
• روجدەستۆو – 7-قاڭتار؛
• قۇربان ايتتىڭ ءبىرىنشى كۇنى - 2026-جىلى 27-مامىرعا تۇسەدى.
الايدا كەلەسى جىلى مەملەكەتتىك مەرەكەلەردىڭ شامامەن جارتىسى دەمالىس كۇندەرىنە سايكەس كەلەدى. سوندىقتان بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىندا مىناداي اۋىستىرۋلار جاسالادى:
• 8-ناۋرىز جەكسەنبىگە تۇسكەندىكتەن، دەمالىس 9-ناۋرىزعا اۋىستىرىلادى؛
• 21-ناۋرىز سەنبى - دەمالىس 24-ناۋرىزعا؛
• 22-ناۋرىز جەكسەنبى - دەمالىس 25-ناۋرىزعا؛
• 9-مامىر سەنبى - دەمالىس 11-مامىر دۇيسەنبىگە؛
• 30-تامىز جەكسەنبى - دەمالىس 31-تامىزعا؛
• 25-قازان جەكسەنبى - دەمالىس 26-قازانعا اۋىستىرىلادى.
التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىندا:
• 8-ناۋرىزدان 9-ناۋرىزعا؛
• 22-ناۋرىزدان 24-ناۋرىزعا؛
• 25-قازاننان 26-قازانعا اۋىسۋ قاراستىرىلعان.
7-قاڭتار مەن 27-مامىر 2026-جىلى جۇمىس كۇندەرىنە سايكەس كەلەتىندىكتەن، روجدەستۆو مەن قۇربان ايتتىڭ ءبىرىنشى كۇنى دە جۇمىس ىستەمەيتىن كۇندەر بولادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، كەلەسى اپتادا قازاقستاندىقتاردى 2025-جىلعى سوڭعى مەرەكەلىك دەمالىس كۇتەدى – 16-جەلتوقساندا اتاپ وتىلەتىن تاۋەلسىزدىك كۇنى.