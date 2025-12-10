ق ز
    20:15, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندىقتار 2026-جىلى قانشا كۇن دەمالادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار 2026-جىلى قالاي دەمالاتىن بولدى؟ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مەرەكەلىك جانە اۋىستىرىلعان دەمالىس كۇندەرى كورسەتىلگەن وندىرىستىك كۇنتىزبەنى جاريالادى.

    кәсіби мерекелер
    Фото: Kazinform

    2026-جىلعى مەرەكەلىك كۇندەر ءتىزىمى وزگەرىسسىز قالدى. بۇعان دەيىن 1-ماۋسىم - بالالاردى قورعاۋ كۇنىن دەمالىس ەتۋ ۇسىنىلعانىمەن، قابىلدانبادى.

    قازاقستانداعى 2026-جىلعى مەرەكەلىك، جۇمىس ىستەمەيتىن كۇندەر ءتىزىمى

    مەملەكەتتىك مەرەكەلەر:

    • جاڭا جىل - 1-2-قاڭتار؛

    • حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى – 8-ناۋرىز؛

    • ناۋرىز مەيرامى - 21-23-ناۋرىز؛

    • قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنى – 1-مامىر؛

    • وتان قورعاۋشىلار كۇنى – 7-مامىر؛

    • جەڭىس كۇنى – 9-مامىر؛

    • استانا كۇنى – 6-شىلدە؛

    • قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى كۇنى – 30-تامىز؛

    • تاۋەلسىزدىك كۇنى – 16-جەلتوقسان.

    ۇلتتىق مەرەكە:

    • رەسپۋبليكا كۇنى – 25-قازان.

    ەكى ءدىني مەرەكە:

    • روجدەستۆو – 7-قاڭتار؛

    • قۇربان ايتتىڭ ءبىرىنشى كۇنى - 2026-جىلى 27-مامىرعا تۇسەدى.

    الايدا كەلەسى جىلى مەملەكەتتىك مەرەكەلەردىڭ شامامەن جارتىسى دەمالىس كۇندەرىنە سايكەس كەلەدى. سوندىقتان بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىندا مىناداي اۋىستىرۋلار جاسالادى:

    • 8-ناۋرىز جەكسەنبىگە تۇسكەندىكتەن، دەمالىس 9-ناۋرىزعا اۋىستىرىلادى؛

    • 21-ناۋرىز سەنبى - دەمالىس 24-ناۋرىزعا؛

    • 22-ناۋرىز جەكسەنبى - دەمالىس 25-ناۋرىزعا؛

    • 9-مامىر سەنبى - دەمالىس 11-مامىر دۇيسەنبىگە؛

    • 30-تامىز جەكسەنبى - دەمالىس 31-تامىزعا؛

    • 25-قازان جەكسەنبى - دەمالىس 26-قازانعا اۋىستىرىلادى.

    التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىندا:

    • 8-ناۋرىزدان 9-ناۋرىزعا؛

    • 22-ناۋرىزدان 24-ناۋرىزعا؛

    • 25-قازاننان 26-قازانعا اۋىسۋ قاراستىرىلعان.

    7-قاڭتار مەن 27-مامىر 2026-جىلى جۇمىس كۇندەرىنە سايكەس كەلەتىندىكتەن، روجدەستۆو مەن قۇربان ايتتىڭ ءبىرىنشى كۇنى دە جۇمىس ىستەمەيتىن كۇندەر بولادى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، كەلەسى اپتادا قازاقستاندىقتاردى 2025-جىلعى سوڭعى مەرەكەلىك دەمالىس كۇتەدى – 16-جەلتوقساندا اتاپ وتىلەتىن تاۋەلسىزدىك كۇنى.

    قوعام
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
