قازاقستاندىقتار 2026 -جىلى قانداي مەرەكەلەردە دەمالادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعا ارنالعان مەرەكەلىك جانە دەمالىس كۇندەرىنىڭ كۇنتىزبەسى ەلەكتروندىق ۇكىمەت پورتالىندا جاريالاندى.
2026 -جىلى ءبىرقاتار مەملەكەتتىك مەرەكەلەر دەمالىس كۇندەرىنە سايكەس كەلەتىندىكتەن، قوسىمشا دەمالىس كۇندەرى قاراستىرىلعان. وسىعان بايلانىستى قازاقستاندىقتار تومەندەگىدەي دەمالادى:
1-2-قاڭتار - جاڭا جىل؛
8-ناۋرىز - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى. مەرەكە جەكسەنبى كۇنىنە تۇسكەندىكتەن، دەمالىس كۇنى 9-ناۋرىز، دۇيسەنبىگە اۋىستىرىلادى؛
21-23-ناۋرىز - ناۋرىز مەيرامى. 21 جانە 22-ناۋرىز كۇندەرى سەنبى مەن جەكسەنبىگە سايكەس كەلگەندىكتەن، دەمالىس كۇندەرى 24 جانە 25-ناۋرىزعا، ياعني سەيسەنبى مەن سارسەنبىگە اۋىستىرىلادى؛
1-مامىر - قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنى؛
7-مامىر - وتان قورعاۋشىلار كۇنى؛
9-مامىر - جەڭىس كۇنى. مەرەكە سەنبىگە تۇسكەندىكتەن، دەمالىس كۇنى 11-مامىر، دۇيسەنبىگە اۋىستىرىلادى؛
6-شىلدە - استانا كۇنى؛
30-تامىز - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى كۇنى. بۇل مەرەكە جەكسەنبىگە سايكەس كەلگەندىكتەن، دەمالىس كۇنى 31-تامىزعا اۋىستىرىلادى؛
25-قازان - رەسپۋبليكا كۇنى. مەرەكە جەكسەنبىگە تۇسكەندىكتەن، دەمالىس كۇنى 26-قازانعا اۋىستىرىلادى؛
16-جەلتوقسان - تاۋەلسىزدىك كۇنى.
سونىمەن قاتار مۇسىلمان كۇنتىزبەسى بويىنشا اتاپ وتىلەتىن قۇربان ايتتىڭ ءبىرىنشى كۇنى جانە 7-قاڭتار - پراۆوسلاۆ روجدەستۆوسى دەمالىس كۇندەرى بولىپ سانالادى، بۇل مەرەكەلەرگە بايلانىستى دەمالىس كۇندەرىن اۋىستىرۋ قاراستىرىلماعان.
2026 -جىلى قۇربان ايتتىڭ ءبىرىنشى كۇنى 27-مامىرعا سايكەس كەلەدى.