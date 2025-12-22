قازاقستاندىقتار 2026 -جىلدان باستاپ جەكە كۋالىكتى تەگىن الادى ءارى اۋىستىرا الادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قازاقستان ازاماتتارى جەكە كۋالىكتى العاش رەت العان كەزدە جانە ونىڭ جارامدىلىق مەرزىمى اياقتالعان سوڭ اۋىستىرعان جاعدايدا مەملەكەتتىك باج سالىعىن تولەمەيدى. بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قۇجاتتاندىرۋ سالاسىندا سيفرلاندىرۋدى بەلسەندى تۇردە ەنگىزىپ كەلەدى. قازىرگى تاڭدا پاسپورتتاردى ەلەكتروندى تۇردە راسىمدەۋ مۇمكىندىگى تەك ەل ىشىندە عانا ەمەس، شەتەلدەردە دە قولجەتىمدى. بۇل قىزمەت 71 ەلدەگى 99 شەتەلدىك مەكەمەدە ىسكە اسىرىلعان. شەتەلدە جۇرگەن قازاقستاندىقتار ەندى پاسپورتتى بۇرىنعىداي 6 اي كۇتپەي، نەبارى 30 كۇن ىشىندە الا الادى. ازاماتتارعا بارىنشا قولايلى جاعداي جاساۋ ءۇشىن قۇجاتتاردى بەرۋ ۇدەرىسىن جەڭىلدەتۋ جانە تسيفرلاندىرۋ جۇمىستارى الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسىن تابادى.
كوشى-قون قىزمەتى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى اسلان اتالىقوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا حالىقتى قۇجاتتاندىرۋدىڭ ءبىرىڭعاي جۇيەسى جۇمىس ىستەيدى. بۇل جۇيە ارقىلى ازاماتتارعا جەكە سايكەستەندىرۋ ءنومىرى (ج س ن) بەرىلەدى، جەكە كۋالىك پەن پاسپورتتار راسىمدەلەدى، سونداي- اق ازاماتتاردى تىركەۋ (تۇرعىلىقتى مەكەنجاي بويىنشا تىركەۋ) جۇزەگە اسىرىلادى.
2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ جەكە كۋالىكتەردى العاش رەت الۋ جانە ونىڭ قولدانۋ مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن اۋىستىرۋ تولىعىمەن تەگىن بولادى. ءىىم باستاماسىمەن ەنگىزىلگەن بۇل بىرەگەي تاجىريبە قۇجات الۋ ءراسىمىن جەڭىلدەتىپ، ازاماتتاردىڭ قارجىلىق جۇكتەمەسىن ازايتۋعا باعىتتالعان.
- العاش رەت بەرىلەتىن جەكە كۋالىكتەر تەگىن بولادى. سونىمەن قاتار، جەكە كۋالىك مەرزىمى اياقتالعان جاعدايدا ونى اۋىستىرۋ كەزىندە دە مەملەكەتتىك باج الىنبايدى، - دەپ قورىتىندىلادى سپيكەر.