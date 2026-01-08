قازاقستاندىقتار 2025-جىلى باسپانالارىن جاقسارتۋ ءۇشىن زەينەتاقى قورىنان قانشا قاراجات الدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى ەل تۇرعىندارى تۇرعىن ءۇي جاعدايلارىن جاقسارتۋ ءۇشىن ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنان 221,4 ميلليارد تەڭگە الدى. بۇل تۋرالى دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعىنان حابارلادى.
- جەلتوقساندا تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋ ماقساتىندا ءبىرىڭعاي زەينەتاقى قورىنان 339,1 مىڭ ءوتىنىم ورىندالدى. ولاردىڭ جالپى سوماسى 221,4 ميلليارد تەڭگە. قاراشامەن سالىستىرعاندا، ءبىرىنشى كورسەتكىش - 3 ەسەگە، ال ەكىنشىسى 2,8 ەسەگە ارتتى. جەلتوقسانداعى نەگىزگى ماقسات «ودان ارى تولىقتىرۋ ءۇشىن تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناعى سالىمىن تولىقتىرۋ» بولدى. بۇل قاراشامەن سالىستىرعاندا جەلتوقسانداعى وتىنىمدەر سانىنىڭ 4 ەسەگە ارتىپ، 182 مىڭعا جەتكەنىن كورسەتەدى. سوماسى وتكەن ايدىڭ ءوسىم قارقىنىمەن شامالاس 118,8 ميلليارد تەڭگە بولدى، - دەلىنگەن اتالعان ورتالىقتىڭ Telegram پاراقشاسىندا جاريالانعان اقپاراتتا.
سونداي-اق ەل تۇرعىندارى تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناعى جۇيەسىندەگى يپوتەكالىق قارىزدارىن وتەۋ ءۇشىن دە زەينەتاقى قورلارىنداعى قاراجاتقا ءوتىنىمدى كوپتەپ بەردى.
- بۇل رەتتە جەلتوقساندا بولعان تاعى ءبىر وقيعانى ەسكە العان ءجون. جەلتوقسان ايىنىڭ العاشقى ون كۇندىگىندە سوڭعى 2 جىلدا العاش رەت 2026-جىلعا ارنالعان ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگىنىڭ ارتاتىندىعى جاريالاندى. ول 1-قاڭتاردان باستاپ ورتاشا ەسەپپەن 10 پايىزعا ارتتى. دەمەك، 2025-جىلدىڭ سوڭىندا سالىمشىلار قاراجاتتارىن بۇرىنعى شارتتارمەن الۋعا مۇمكىندىگى بولدى، - دەدى ورتالىقتان.