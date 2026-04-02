قازاقستاندىق وقۋشىنىڭ TabAI ستارتاپ جوباسى Google گرانتىن يەلەندى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار قالاسىنىڭ 11- سىنىپ وقۋشىسى يگور مارتىنيۋك YC Startup School ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنا تولىق گرانت يەلەنگەن ورتالىق ازياداعى العاشقى وقۋشى اتاندى.
بۇل باعدارلامانى الەمدەگى ەڭ تانىمال ستارتاپ اكسەلەراتورلاردىڭ ءبىرى Y Combinator ۇيىمداستىرادى.
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، يگور TabAI ستارتاپىن ءوز بەتىنشە ازىرلەگەن. بۇل جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە جۇمىس ىستەيتىن كومەكشى، ول پايدالانۋشىنىڭ سيفرلىق بەلسەندىلىگىن تالداپ، تاپسىرمالاردى جۇيەلەۋگە جانە جۇمىس ۇدەرىستەرىن باسقارۋعا كومەكتەسەدى. ءونىم اقپاراتتىق جۇكتەمەنى ازايتۋعا باعىتتالعان. قازىرگى تاڭدا TabAI پلاتفورماسىن الەم بويىنشا شامامەن 20 مىڭ قولدانۋشى پايدالانادى.
جوبا حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ نازارىن اۋداردى. ستارتاپ 35 مىڭ دوللار كولەمىندەگى ينۆەستيتسيانى، سونداي-اق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا ارنالعان Google گرانتىن الدى. باعدارلاماداعى جاس شەكتەۋلەرىنە قاراماستان، Y Combinator كومانداسى يگوردى شاقىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداپ، ونىڭ كرەمنيي القابىنداعى YC Startup School باعدارلاماسىنا قاتىسۋ شىعىندارىن تولىق وتەدى. ونىڭ ىشىندە جول اقىسى، تۇرۋ جانە وقۋى قاراستىرىلعان.
سونىمەن قاتار يگور مارتىنيۋك جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان Cursor كومپانياسىنىڭ رەسمي امباسسادورى اتاندى. بۇل رولدە ول قازاقستان مەن ورتالىق ازيادا ازىرلەۋشىلەر قاۋىمداستىعىن دامىتىپ، حاكاتوندار، ميتاپتار جانە ءبىلىم بەرۋ ءىس شارالارىن ۇيىمداستىرادى.
يگور الداعى ۋاقىتتا جوبانى دامىتۋدى جالعاستىرىپ، حالىقارالىق باعدارلامالارعا قاتىسۋدى جانە Y Combinator نەگىزگى ىرىكتەۋىنە ءوتىنىم بەرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن روبوتوتەحنيكا بويىنشا الەم چەمپيوناتىنىڭ جۇلدەگەرى Stanford ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ گرانتىن يەلەنگەن ەدى.