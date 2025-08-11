قازاقستاندىق وقۋشىلار قىتايداعى روبوتوتەحنيكا چەمپيوناتىندا 7 جۇلدە جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى «كەلەشەك مەكتەپتەرى» مەن يننوۆاتسيالىق شىعارماشىلىق ورتالىقتارىنىڭ وقۋشىلارى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ماكاو قالاسىندا وتكەن FIRST LEGO League Asia Open Championship 2025 حالىقارالىق چەمپيوناتىندا جەتى جۇلدە يەلەندى.
7- 10- تامىز ارالىعىندا وتكەن بۇل دودا روبوتوتەحنيكا، عىلىمي زەرتتەۋلەر مەن يننوۆاتسيالىق جوبالار سالاسىنداعى ازياداعى ەڭ ءىرى الاڭداردىڭ بىرىنە اينالدى. بيىلعى جارىس «سۋ استى الەمىن زەرتتەۋ» تاقىرىبىندا ءوتتى. چەمپيوناتقا الەمنىڭ 30 دان استام ەلىنەن 500 دەن استام كوماندا جانە 12 مىڭنان استام قاتىسۋشى جينالدى.
ءۇش كۇندىك جارىس قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندىق وقۋشىلار ينجەنەرلىك شەبەرلىك، كرەاتيۆتىلىك جانە كوماندالىق جۇمىس بويىنشا جوعارى دەڭگەي كورسەتتى.
ناتيجەلەر:
2 قولا مەدال - Champions Award جانە چەمپيوناتتىڭ باستى ماراپاتى: Leas وقۋ ورتالىعىنىڭ تاربيەلەنۋشىلەرى (Explore ساناتى، 6- 10 جاس) جانە ورال قالاسى وقۋشىلار سارايىنىڭ «Subsquad» كومانداسى (Challenge ساناتى، 10- 16 جاس).
6 ارنايى تورەشىلەر جۇلدەسى:
• Innovation Project Award - الماتى قالاسىنداعى №97 مەكتەپتىڭ Nova Team كومانداسى («كەلەشەك مەكتەپتەرى» جوباسى)؛
• Core Values Award - Leas وقۋ ورتالىعىنىڭ Alliance كومانداسى؛
• Challenge Solution Award جانە Innovation Project Award - تۇركىستان وبلىسىنداعى №33 مەكتەپتىڭ AquaBots كومانداسى («كەلەشەك مەكتەپتەرى» جوباسى)؛
• Core Values Award جانە Engineering Excellence Award - شىمكەنت قالاسىنداعى №149 مەكتەپتىڭ Yassi كومانداسى («كەلەشەك مەكتەپتەرى» جوباسى)؛
• Challenge Solution Award - قىزىلوردا وبلىسىنداعى №290 مەكتەپتىڭ OtAi كومانداسى («كەلەشەك مەكتەپتەرى» جوباسى)؛
• Team Poster Award - الماتى قالاسىنداعى №97 مەكتەپتىڭ Arctic Rescuers كومانداسى («كەلەشەك مەكتەپتەرى» جوباسى)؛
• Team Model Award - الماتى قالاسىنداعى «Alem» يننوۆاتسيالىق شىعارماشىلىق ورتالىعىنىڭ Alem Innovators كومانداسى.
FIRST LEGO League - مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ ينجەنەرلىك جانە زەرتتەۋ داعدىلارىن LEGO Education پلاتفورماسى ارقىلى دامىتۋعا باعىتتالعان جەتەكشى حالىقارالىق باعدارلاما. قازاقستان مەن ورتالىق ازيادا بۇل باعدارلامانى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن USTEM Foundation قوعامدىق قورى جۇزەگە اسىرادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندىق وقۋشىلار جي وليمپياداسىندا رەكوردتىق ناتيجە كورسەتتى.