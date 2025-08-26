قازاقستاندىق وقۋشىلار حالىقارالىق وليمپيادادا جەڭىسكە جەتتى
استانا. قازاقپارات - 22-23-تامىز كۇندەرى گرەكيانىڭ ەجەلگى وليمپيا قالاسىندا، حالىقارالىق وليمپيادا اكادەمياسىنىڭ (IOA) اۋماعىندا ەكونوميكا ءپانى بويىنشا حالىقارالىق وليمپيادانىڭ - Economics Olympiad. 2025 فينالى ءوتتى.
بۇل ءبىلىم دوداسىندا قازاقستاندىق مەكتەپ وقۋشىلارى جوعارى ناتيجە كورسەتىپ، زور تابىسقا قول جەتكىزدى.
اتالعان وليمپياداعا الەمنىڭ 28 ەلىنەن ۇلتتىق ىرىكتەۋلەردەن وتكەن 128 ۇزدىك وقۋشى قاتىستى. فينالعا ءار ەلدەن ۇلتتىق تۋردىڭ بەس جەڭىمپازىنان قۇرالعان كوماندالار جينالدى.
قازاقستان قۇراماسى ايرىقشا جەتىستىككە جەتىپ، ءتورت بىردەي مەدال جەڭىپ الدى:
باتىرحان مۇحتارحان - التىن مەدال جانە بارلىق قاتىسۋشىلار اراسىنداعى ابسوليۋتتىك ءبىرىنشى ورىن؛
ەلجان زامانبەكوۆ - كۇمىس مەدال؛
نۇرنانىم مۇحامەدجان - كۇمىس مەدال؛
ايىم جۇباتقان - قولا مەدال.
باتىرحان مۇحتارحان ا ق ش، كانادا، قىتاي، نيدەرلاندى، پولشا، چەحيا، گرەكيا، تايۆان جانە وزگە دە ەلدەردىڭ وكىلدەرىن باسىپ وزىپ، وليمپيادانىڭ ابسوليۋتتىك جەڭىمپازى اتاندى.
وليمپيادا باعدارلاماسى ەكونوميكا جانە قارجى سالالارىنداعى تەوريالىق جانە پراكتيكالىق تاپسىرمالاردان تۇردى. قاتىسۋشىلاردان تەرەڭ ءبىلىم مەن ونى ناقتى جاعدايدا قولدانا ءبىلۋ قابىلەتى تالاپ ەتىلدى.
سايىس گرەكياداعى ەرەكشە تاريحي ورىن - وليمپيا قالاسىندا ءوتتى. وليمپيادا قاتىسۋشىلارى تەك جارىسقا قاتىسىپ قانا قويماي، كونە زامان ەسكەرتكىشتەرىن، سونىڭ ىشىندە ەجەلگى وليمپيادالىق ستاديوندى تاماشالادى.
قازاقستان قۇراماسىن جەڭىسىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ گرەك رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى تيمۋر سۇلتانعوجين قۇتتىقتاپ، وقۋشىلاردىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى دايىندىعىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار، ول بۇل جەتىستىك قازاقستاننىڭ حالىقارالىق ارەناداعى بەدەلىن ارتتىرا تۇسەتىنىن ايتتى.
ەسكە سالايىق، پرەزيدەنت حالىقارالىق ءپان وليمپيادالارى جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرىن ماراپاتتاعانىن جازعانبىز.