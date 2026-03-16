قازاقستاندىق وقۋشىلار باكۋدەگى حالىقارالىق وليمپيادادا جۇلدەلى ورىندارعا يە بولدى
استانا. KAZINFORM - باكۋدە وتكەن حالىقارالىق STEM جوبالىق وليمپياداسى قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ جەڭىسىمەن اياقتالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ازەربايجانداعى ءتىلشىسى كاۆكاز جانە ورتالىق ازيا حالىقارالىق باكالاۆريات مەكتەپتەرىنىڭ قاۋىمداستىعىنا (CCAAIBWS) سىلتەمە جاساپ.
وقۋشىلار ينجەنەريا، تەحنولوگيا جانە ەكولوگيا (STEM) پاندەرى بويىنشا جوعارى كورسەتكىشتەر كورسەتتى. ۇسىنىلعان جەتى جوبانىڭ ءارقايسىسى ماراپاتقا يە بولدى. قازاقستاندىق كوماندا ءبىر التىن، ءۇش كۇمىس جانە ءۇش قولا مەدال جەڭىپ الدى.
باستاۋىش سىنىپ وقۋشىلارى ازىرلەگەن «بولاشاقتىڭ كيىز ءۇيى» جوباسى (PYP باعدارلاماسى) ۇلى بريتانيادان كەلگەن ساراپشىلاردان تۇراتىن حالىقارالىق قازىلار القاسىنىڭ ەرەكشە قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى. جاس زەرتتەۋشىلەر زاماناۋي قالالىق جاعدايلارعا بەيىمدەلگەن ءداستۇرلى قازاق ءۇيىنىڭ جوعارى تەحنولوگيالىق نۇسقاسىن ۇسىندى. جوباعا روبوتتاندىرىلعان باسقارۋ جۇيەسى، ترانسفورماتسيالاناتىن جيھاز جانە اۋا رايى سەنسورلارىمەن جانە كىرىكتىرىلگەن تەلەسكوپپەن جابدىقتالعان اقىلدى شاڭىراق كىرەدى.
دەلەگاتسيامەن بىرگە كەلگەن نۇرگۇل ساپاروۆا بالالاردىڭ الەۋەتىن دامىتۋ ءۇشىن مۇنداي باستامالاردىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- نەگىزگى يدەيا بالالاردى قازاقستانداعى ناقتى ماسەلەلەر تۋرالى ويلاۋعا جانە ءوز شەشىمدەرىن ۇسىنۋعا جەتەلەۋ. ءبىزدىڭ وقۋشىلارىمىز ءوز يدەيالارىن دايىنداپ، ۇسىندى. مۇنداي حالىقارالىق بايقاۋلار باستاۋىش سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن سيرەك كەزدەسەدى، سوندىقتان بۇل بالالار ءۇشىن وتە ماڭىزدى جانە قىزىقتى تاجىريبە بولدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
سونىمەن قاتار، ءمۇعالىم جوبا ەرەكشەلىكتەرىمەن ءبولىستى.
- ءبىز قالالىق ورتادا قولدانۋعا بولاتىن جاڭارتىلعان كيىز ءۇي يدەياسىن ۇسىندىق. بالالار ترانسفورماتسيالاناتىن جيھاز بەن شاڭىراق ءۇشىن زاماناۋي تەحنولوگيالىق شەشىم - جاڭبىر جاۋعاندا جابىلاتىن جانە كۇن شىققاندا اشىلاتىن اۆتوماتتى جۇيە جاسادى. ءۇيدىڭ ءداستۇرلى ەلەمەنتى ءبىلىم بەرۋ قۇرالىنا اينالدى، - دەپ اتاپ ءوتتى مۇعالىم.
بيىلعى ءىس-شاراعا ايماقتاعى بىرنەشە جەتەكشى ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى. ونى ءارتۇرلى ەلدەردىڭ 42 مەكتەبىن بىرىكتىرەتىن حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ جەلىسى - CCAAIBWS قاۋىمداستىعى ۇيىمداستىردى. بيىل ازەربايجاندا بەسىنشى جانە حالىقارالىق فورماتتا ءۇشىنشى وليمپيادا ءوتتى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، CCAAIBWS وليمپياداسى جاس ۇرپاقتىڭ يننوۆاتسيالىق ويلاۋ داعدىلارىن دامىتۋعا باعىتتالعان. باكۋ جەڭىمپازدارى ءوز جوبالارىن يتالياداعى جاھاندىق فينالدا ۇسىنۋ قۇقىعىنا يە بولدى.
بۇعان دەيىن استانادا STEM- وليمپياداسىنا 7 ەلدەن 250 دەن اسا ادام قاتىسقان ەدى.