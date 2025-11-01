قازاقستاندىق وقۋشىلار الەمدىك روبوتوتەحنيكا وليمپياداسىندا باق سىناپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - پاناما-سيتيدە FIRST Global Challenge حالىقارالىق روبوتوتەحنيكا وليمپياداسى باستالدى. دوداعا الەمنىڭ 190 نان استام ەلىنەن قاتىسۋشىلار جينالدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
بيىلعى چەمپيونات جاھاندىق ەكولوگيالىق تەپە-تەڭدىكتى قالپىنا كەلتىرۋ جانە بيولوگيالىق الۋادىلىقتى ارتتىرۋ تاقىرىبىنا ارنالعان. روبوتتار ەكولوگيانى قالپىنا كەلتىرۋدى مودەلدەيتىن تاپسىرمالاردى ورىنداۋ ارقىلى ۇپاي جينايدى: ولار كەدەرگىلەردى (بوگەتتەردى) جويۋى، بيوالۋاندىلىق بىرلىكتەرىن ويىن الاڭىنداعى ارنايى ەكوجۇيەلەرگە جەتكىزىپ ورنالاستىرۋى جانە تەپە-تەڭدىك مەحانيزمدەرىن ىسكە قوسۋى ءتيىس.
وسى جىلعى ىرىكتەۋ ناتيجەسىندە 40 كوماندانىڭ ىشىنەن قۇراماعا الماتى قالاسىنداعى ن ز م ف م ن 9-10-سىنىپ وقۋشىلارى ەندى: راشات دوسىمجان، داۋلەت ءىلياس، ورىنباساروۆ ءاليحان، اسەت ۇلى ماديار جانە تۇرسىمبايەۆ نۇراسىل ەندى. ۇلتتىق قۇرامانىڭ جاتتىقتىرۋشىلارى - دۋلات بايتۋلەنوۆ، نۋرداۋلەت دوسماگامبەت جانە اسىلبەك مۇرزاحمەتوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستان 2022-جىلى جەنيەۆادا، 2023-جىلى سينگاپۋردا جانە 2024-جىلى افينادا ابسوليۋتتىك چەمپيون اتانعان، قازىرگى تاڭدا الەمنىڭ ءۇش دۇركىن چەمپيونى بولىپ تابىلادى.
ۇلتتىق قۇراماعا قازاقستان رەسپۋبليكاسى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ «دارىن» ر ع پ و، USTEM Foundation ق ق، Alem.AI جاساندى ينتەللەكتىنىڭ حالىقارالىق ورتالىعى جانە Cannect.AI قازاقستاندىق ستارتاپى قولداۋ كورسەتۋدە.