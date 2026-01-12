قازاقستاندىق تۋريستەر مىنگەن كاتەر پحۋكەت جاعالاۋىندا سۋعا باتتى
استانا. قازاقپارات - پحۋكەت جاعالاۋىندا تۋريستىك كاتەر مەن بالىق اۋلاۋ كەمەسى سوقتىعىستى. كاتەر بورتىندا شەتەلدىك تۋريستەر، ونىڭ ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى دا بولعان، دەپ حابارلايدى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كاتەر جولاۋشىلارىنىڭ اراسىندا 8 قازاقستاندىق بولعان.
زارداپ شەككەندەردىڭ بارلىعىنا مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 3 ازاماتى اۋرۋحاناعا جاتقىزىلىپ، دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىنا الىندى. ولاردىڭ جاعدايى تۇراقتى دەپ باعالانىپ وتىر، بارلىق شىعىندى ساقتاندىرۋ كومپانياسى وتەيدى. كونسۋل ازاماتتارمەن تۇراقتى بايلانىستا بولىپ، قاجەتتى قولداۋ كورسەتىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى س ءى م.
سونداي-اق سوقتىعىسۋدان كەيىن كەمە اۋىر زاقىمدانىپ، سۋعا باتقانى اتاپ ءوتىلدى. وقيعانىڭ ءمان-جايى ناقتىلانىپ جاتىر.