    22:10, 16 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقستاندىق تەننيسشى رەسمي تۇردە الەمنىڭ ەكىنشى راكەتكاسى اتاندى

    استانا. KAZINFORM - ايەلدەر تەننيس قاۋىمداستىعى (WTA) جەكە جانە جۇپتىق رازريادتار بويىنشا جاڭارتىلعان رەيتينگتى جاريالادى.

    Елена Рыбакина официально стала второй ракеткой мира
    Фото: НОК

    قازاقستاننىڭ ءبىرىنشى راكەتكاسى ەلەنا رىباكينا ا ق ش- تىڭ ينديان-ۋەللس قالاسىندا وتكەن WTA 1000 ساناتىنداعى بەدەلدى تۋرنيردىڭ فينالىنا دەيىن جەتىپ، ەكىنشى ورىنعا كوتەرىلدى. بۇعان دەيىن ول ءبىر ساتى تومەن تۇرعان ەدى.

    الەمدىك رەيتينگتىڭ كوشباسشىسى بولىپ بەلارۋس وكىلى ارينا سوبولەنكو قالدى، ال ۇزدىك ۇشتىكتى بۇرىن الەمنىڭ ەكىنشى راكەتكاسى بولعان پولشا تەننيسشىسى يگا شۆەنتەك تۇيىندەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
