ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:00, 16 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قازاقستاندىق تەلەارنالار XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى

    استانا. قازاقپارات - 6-22-اقپان ارالىعىندا يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د-امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارى وتەدى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى

    ا
    Фото: ҰОК

    ءتورتجىلدىقتىڭ باستى دوداسى «Qazaqstan» ،«Qazsport»، «حابار» جانە «Jibek Joly» رەسپۋبليكالىق ارنالارىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى. ​​​​

    اق ويىنداردا 8 سپورت تۇرىنەن 116 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى. بۇگىندە قازاقستان ءۇش سپورت ءتۇرى - شورت-ترەك، كونكيمەن جۇگىرۋ جانە مانەرلەپ سىرعاناۋدان وليمپيادالىق كۆوتالاردىڭ يەگەرى اتاندى. ​​

    قىسقى وليمپيادالار تاريحىندا تۇڭعىش رەت جارىستاردى رەسمي تۇردە قوس قالا قابىلدايدى. يتاليا تورىندە 100 گە جۋىق ەلدىڭ 3000 سپورتشىسى ونەر كورسەتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. ​​​​​

    وليمپيادا كەزىندە ءتۇسىرىلىم توپتارى ءدۇبىرلى دودادان ەكسكليۋزيۆتى حابار تاراتادى. سونىمەن قاتار «Qazaqstan» مەن «Qazsport» ارنالارىنان كۇن سايىن «وليمپيادا كۇندەلىگى»، «Qazsport» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە «ميلان - كورتينا 2026» ستۋديالىق باعدارلاماسى كورەرمەنگە جول تارتادى.

    بۇدان بۇرىن الماتىلىق التى سپورتشى قىسقى وليمپياداعا جولداما العانىن جازعانبىز.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار