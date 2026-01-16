قازاقستاندىق تەلەارنالار XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى
استانا. قازاقپارات - 6-22-اقپان ارالىعىندا يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د-امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارى وتەدى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى
ءتورتجىلدىقتىڭ باستى دوداسى «Qazaqstan» ،«Qazsport»، «حابار» جانە «Jibek Joly» رەسپۋبليكالىق ارنالارىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
اق ويىنداردا 8 سپورت تۇرىنەن 116 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى. بۇگىندە قازاقستان ءۇش سپورت ءتۇرى - شورت-ترەك، كونكيمەن جۇگىرۋ جانە مانەرلەپ سىرعاناۋدان وليمپيادالىق كۆوتالاردىڭ يەگەرى اتاندى.
قىسقى وليمپيادالار تاريحىندا تۇڭعىش رەت جارىستاردى رەسمي تۇردە قوس قالا قابىلدايدى. يتاليا تورىندە 100 گە جۋىق ەلدىڭ 3000 سپورتشىسى ونەر كورسەتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
وليمپيادا كەزىندە ءتۇسىرىلىم توپتارى ءدۇبىرلى دودادان ەكسكليۋزيۆتى حابار تاراتادى. سونىمەن قاتار «Qazaqstan» مەن «Qazsport» ارنالارىنان كۇن سايىن «وليمپيادا كۇندەلىگى»، «Qazsport» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە «ميلان - كورتينا 2026» ستۋديالىق باعدارلاماسى كورەرمەنگە جول تارتادى.
بۇدان بۇرىن الماتىلىق التى سپورتشى قىسقى وليمپياداعا جولداما العانىن جازعانبىز.