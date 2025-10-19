قازاقستاندىق تانىمال ءانشى كىمگە Silk Way Star بايقاۋىندا قالۋعا مۇمكىندىك بەردى
استانا. KAZINFORM - استانادا Silk Way Star حالىقارالىق ءان بايقاۋىنىڭ بەسىنشى ەپيزودى اياقتالدى.
وسى اپتادا قاتىسۋشىلار كورەرمەندەردى ءوز ەلدەرىنىڭ مادەنيەتىمەن جانە حالىق ونەرىمەن تانىستىردى. ءارقايسىسى ءوز انا تىلىندە ەتنيكالىق اۋەندەردى شىرقادى. كوبىسى ساحناعا ۇلتتىق ناقىشتا تىگىلگەن كيىممەن شىعىپ، ءوز قويىلىمدارىن دۋماندى ميني-سپەكتاكلگە اينالدىردى.
بەسىنشى ەپيزودتا ارمەنيا وكىلى - ءانشى سارو گيەۆورگيان كوش باستادى.
وڭتۇستىك كورەيانىڭ Kandis توبى ەڭ تومەن ۇپاي جينادى جانە ولاردىڭ جوباعا قاتىسۋى اياقتالاتىنى ءمالىم بولدى. الايدا، قازاقستاننان قازىلار القاسىنىڭ قۇرامىنداعى بەلگىلى ءانشى جانار دۇعالوۆا ەشكىم كۇتپەگەن مالىمدەمە جاسادى.
- وسى جولى Kandis توبى ءوز مۇمكىندىكتەرىن تولىق كورسەتە الماعان سياقتى. ءبىراق ولار ءبىزدىڭ ءوتىنىشىمىز بويىنشا اكاپەللانى ورىنداعاندا، وسى توپتىڭ قابىلەتىنە كوز جەتكىزدىك. ولار قاتىسۋشالار اراسىنداعى جالعىز توپ جانە بۇل جاعداي مەن ءۇشىن شىنىمەن دە قيىن. ولار ءار ەفير سايىن ناعىز شوۋدى كورسەتىپ كەلەدى. ولار قازاقستاندا جانكۇيەرلەرىن دە جيناپ ۇلگەردى. Silk Way Star - بۇل جاي ۆوكالدىق بايقاۋ ەمەس، ونى ەرەكشە جوبا دەپ سانايمىن. ونىڭ ارقاسىندا انشىلەردىڭ جان- جاقتىلىعى مەن بارشا الەۋەتى اشىلادى. سوندىقتان قابىلداۋشى ءارى ۇيىمداستىرۋشى ەلدىڭ قۇقىعىن پايدالانا وتىرىپ، مەن Kandis توبىن جوبادا قالدىرعىم كەلەدى، - دەدى جانار دۇعالوۆا.
ەندى، بارلىق قاتىسۋشى جارىستى جالعاستىرىپ، كەلەسى اپتادا ساحناعا قايتا ورالادى. شوۋ قازاقستان استاناسىندا وتسە دە، ونى بۇكىل الەمدە - ۇلى جىبەك جولى ەلدەرىنىڭ تەلەارنالارىندا ميلليونداعان كورەرمەن تاماشالاۋدا.
بەس كەزەڭنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بايقاۋ كەستەسى وسىلاي قالىپتاستى:
موڭعوليا — 572 بالل
قازاقستان — 572 بالل
ارمەنيا — 570 بالل
مالايزيا — 570 بالل
وزبەكستان — 562 بالل
گرۋزيا — 560 بالل
قىتاي — 558 بالل
تاجىكستان — 552 بالل
قىرعىزستان — 538 بالل
وڭتۇستىك كورەيا — 508 بالل.
بەس كەزەڭنىڭ جالپى قورىتىندىسىندا ميشەل دجوزەف (موڭعوليا) جانە ALEM (قازاقستان) ەڭ كوپ ۇپاي جيناپ ۇلگەردى.
قازاقستاندا جوبا ءار سەنبى كۇنى ساعات 20:00 دە Jibek Joly تەلەارناسىندا جانە ساعات 22:30 دا Silk Way تەلەارناسىندا شىعادى، بۇل حالىقارالىق اۋديتورياعا جول اشادى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، بايقاۋعا 12 ەل، اتاپ ايتقاندا ارمەنيا، ازەربايجان، گرۋزيا، قازاقستان، قىرعىزستان، قىتاي، مالايزيا، موڭعوليا، وڭتۇستىك كورەيا، وزبەكستان، تاجىكستان جانە تۇرىكمەنستان وكىلدەرى قاتىسۋعا كەلدى.
جەڭىمپازعا SILK WAY STAR ەرەكشە اتاعى بەرىلىپ، ونەرىن جاھاندىق ساحنادا تانىتۋ مۇمكىندىگى ۇسىنىلادى.