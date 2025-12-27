قازاقستاندىق ەت پەن ءسۇت ونىمدەرى جاڭا نارىققا شىقتى
استانا. KAZINFORM - بيىل اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋ، ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق نارىقتارداعى ۇستانىمىن نىعايتۋ ماقساتىندا ءبىرقاتار شارا قابىلدادى.
كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسىندە 7 مەملەكەتپەن 16 ۆەتەرينارلىق سەرتيفيكاتقا كەلىسىم جاسالىپ، قول قويىلدى.
ءسۇت، ءىرى قارا جانە ۇساق مال ەتى، قۇس ەتى، بال جانە بالىق ونىمدەرىن ازەربايجانعا، ءتىرى ۇساق مالداردى موڭعولياعا، جەم-ءشوپتى ماروككوعا، بىلعارى مەن ءجۇندى يرانعا ەكسپورتتاۋعا بارلىق جاعداي جاسالعان. ەۋروپالىق وداق قازاقستاندىق بال ارا شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنە، ەڭ الدىمەن بال نارىعىنا جول اشتى.
سىرتقى سۇرانىستىڭ تۇراقتى وسۋىنە بايلانىستى ەت ەكسپورتىنىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرىندە وڭ قارقىن بايقالۋدا.
بيىلعى جىلدىڭ 10 ايىندا سيىر ەتى ەكسپورتى 1,7 ەسە ءوسىپ، 30,2 مىڭ تونناعا جەتكەن بولسا، قوي ەتى جەتكىزىلىمدەرى 1,9 ەسە ءوسىپ، 25,5 مىڭ توننا بولدى. بۇل ءوسىم شەتەلدىك سەرىكتەستەر تاراپىنان قازاقستاندىق ەتكە سۇرانىستىڭ جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى.
ەكسپورتتىق الەۋەتتى ارتتىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. قازىرگى تاڭدا قازاقستان تاعى دا 12 مەملەكەتپەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىر. باسىم سەرىكتەستەر قاتارىندا جاپونيا، مالايزيا، وڭتۇستىك كورەيا، ب ا ءا، يوردانيا جانە پاكىستان بار، ولارمەن ەت جانە سۋبونىمدەر، ءسۇت ونىمدەرىن جەتكىزۋ ماسەلەلەرى تالقىلانىپ جاتىر. ساۋد ارابياسى، قاتار، ۇلى بريتانيا، كانادا جانە گونكونگپەن ءسۇت ونىمدەرى، جەم-ءشوپ، بال ەكسپورتىن دامىتۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلۋدا. سونىمەن قاتار، ەكۆادورمەن تسيستا ارتەمياسىن ەكسپورتتاۋ بويىنشا ءوزارا ءىس-قيمىل جالعاسىپ جاتىر.
ۆەتەرينارلىق قاۋىپسىزدىك - ەكسپورتتىڭ كەپىلى سانالادى. ەلدە ۆەتەرينارلىق قىزمەتتىڭ ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسىن كەڭ اۋقىمدا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى ىستەلىپ جاتىر.
ونىڭ شەڭبەرىندە 400 ۆەتەرينارلىق بەكەت سالىندى، 890 ارنايى تەحنيكا مەن جابدىق ساتىپ الىندى.
وسى رەتتە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلعان شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى زاماناۋي ۆەتەرينارلىق زەرتحانانى ىسكە قوسۋدىڭ ماڭىزدىلىعى زور. ول قىتايعا مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋدى ەداۋىر كەڭەيتۋدى قامتاماسىز ەتەدى. الداعى ۋاقىتتا ءىرى قارا مال تەرىلەرىن، قۇس ەتىن، قۇس شارۋاشىلىعى سۋبونىمدەرىن جانە باسقا دا ءونىم تۇرلەرىن جەتكىزۋ جوسپارلانۋدا. قاجەتتى حاتتامالارعا قول قويىلىپ، قازاقستاندىق كاسىپورىندار ءتيىستى ينسپەكسيادان وتكەن.
وسىلايشا، قازاقستان مال شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن كەزەڭ-كەزەڭمەن نىعايتىپ، حالىقارالىق نارىقتاردا ءوز ورنىن كەڭەيتىپ، اگروونەركاسىپتىك كەشەننىڭ ودان ءارى ءوسۋى ءۇشىن بەرىك نەگىز قالىپتاستىرۋدا.
ايتا كەتەلىك اشم 2026-جىلى «ە-ا و ك» سيفرلىق ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋدى كوزدەپ وتىر.